Erkendelse efter nyt tidstab: - Sky er et niveau over alle

MENDE (Ekstra Bladet): Tre kilometer op ad en bakke med en gennemsnitlig stigningsprocent på 10,2 er ikke Jakob Fuglsangs yndlingsterræn, og da han lørdag tabte yderligere 30 sekunder i klassementet på Côte de la Croix Neuve, var hans mangeårige træner, Rune Larsen, derfor ikke synderligt alarmeret.

- Vi havde da gerne undværet yderligere tidstab, men vi må bare erkende, at der er nogle i feltet, der kører meget, meget hurtigt, sagde Rune Larsen, da Ekstra Bladet efter etapen traf ham på flyvepladsen Mende-Brenoux Aerodrome, hvor målstregen var trukket tværs over landingsbanen.

- Team Sky er bare et niveau over alle andre i det her løb, sagde Larsen, som igen lørdag måtte konstatere, at det britiske hold fuldstændigt holdt klassementet under kontrol og fortsat har Geraint Thomas og Chris Froome i spidsen for løbet.

Rune Larsen og Jakob Fuglsang fotograferet på en Astana-træningslejr sidste år. Foto: Claus Bonnerup.

- Det betyder ikke, at vi bare giver op, for det gør vi bestemt ikke, men de er altså svære at bide skeer med, når de bare kan sætte hele holdet frem, som de gør på stigningerne, sagde Larsen.

Snakken på Astana om Skys dominans endte forleden i en spøgende konstatering af, at Michael Valgren, som er en af Astanas stærkeste ryttere, formentlig næppe ville kunne opnå udtagelse til Touren, hvis han kørte for Team Sky, fortæller Rune Larsen.

- Team Skys niveau begynder der, hvor vores løjtnant befinder sig. Vi jokede bare med det, men det er ikke engang helt løgn. De er bare stærke.

- Det er ingen undskyldning for os. Det er bare en konstatering af, at Team Sky er bedre end os, sagde Rune Larsen.

- Du kender Fuglsangs fysiologi bedre end de fleste. Er du alarmeret af, at han igen taber tid?

- Nej. Jeg kan se, at han er i sin bedste form, og vi havde forventet, at skulle han tabe tid, så ville det ske på denne type stigning, som er lige hidsig nok til ham, sagde Rune Larsen.

- Det er klart, at hvis man vil vinde Tour de France, så må man ikke tabe tid, men der er bare nogle, der er bedre end ham på sådan en stigning.

