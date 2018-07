Feltets største stjerne: Her er Peter Sagans netværk

PAU (Ekstra Bladet): Feltets mest gæstfrie hold bød på kaffe, da Ekstra Bladet tidligt torsdag mødte op på Nex Hotel i Tarbes. En massør fra Bora-Hansgrohe bryggede tre espressoer, mens vi gav os til at vente på at høre seneste nyt om verdensmester Peter Sagan og de skader, han pådrog sig i et drabeligt styrt onsdag.

Lidt efter kom Sagan ud fra hotellet med morgenhår og søvnen stadig siddende i øjnene. På højre knæ havde han en blodig bandage, men han syntes mest optaget af at finde hen til holdets køkkenvogn.

- Det kunne gå bedre, konstaterede han med et grin og satte kurs mod kaffemaskinen og morgenbordet i vognen, hvor et par holdkammerater allerede var i gang med at fylde depoterne op inden dagens etape.

Han er feltets bedst betalte cykelrytter med en årsløn på seks millioner euro, og det er svært at finde bare én, der mener, at han ikke er alle de cirka 45 millioner kroner værd. Verdensmester tre gange i træk. Vinder af den grønne pointtrøje for sjette gang i Tour de France, hvis han bare formår at rulle med til Paris. Vinder af tre etaper i år og 11 etaper i alt.

Alligevel er Peter Sagan ukrukket, ligefrem, sympatisk. Han stopper for at samle et par solbriller op, som en fan har tabt ud over en afspærring. Han highfiver for sjov en konkurrent, der rækker armen i vejret for at tilkalde assistance. Og selv, når han som onsdag slemt forslået kommer til sit hotel efter et styrt, tager han sig tid til at hilse på fans, der i timevis har ventet på ham.

Hver dag ved etapestart er teambussen omringet af fans, som venter på at få et glimt af ham og måske en af de autografer, han ødselt deler ud af. Han stiller op til selfies og griner sit lune, gnækkende grin og slipper underfundige bemærkninger ud i det fri med sin nasale, tegneserieagtige stemme.

I ventetiden bliver de fodret med hård rock, som flyder fra en stor B&O-højttaler uden for bussen. Det er Sagans spilleliste, der streames. Metallica, Linkin Park, The Offspring og den slags. Og når han så viser sig, breder jublen sig, så alle ved de andre busser ved, at feltets største stjerne nu er på vej.

- Han er en showman, og det er, hvad sporten har brug for, siger Carsten Jeppesen, som er teknisk direktør på Team Sky, mens Philippe Mauduit, som er sportsdirektør på UAE-holdet, ser Sagan som eksponent for en af kerneværdierne i cykelsporten, nemlig åbenhed over for omverdenen.

- Det er et problem, at nogle hold konstant skærper sikkerheden og går helt over gevind, når de udstyrer ryttere med livvagter. Når rytterne trækker sig væk fra tilskuerne og bliver utilgængelige, mister man essensen af sporten, siger Mauduit.

- Cykelsporten har altid været tæt forbundet med tilskuerne. Der har altid været kommunikation og interaktion. Det skal bevares, for ellers dør sporten.

- Sagan har alt det, der skal til, og han gør alt som en naturlig selvfølge, siger Mauduit.

Atter torsdag stod Sagan på podiet for at få den grønne pointtrøje trukket over hovedet. Han sad med i spurten i Pau og sluttede som nummer otte. Til trods for et læderet knæ og en forslået krop.

Sagans netværk

