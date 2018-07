Froome slået af tilskuer: 'Lad være med at spytte på os!'

Geraint Thomas i den gule førertrøje er helt okay med, at man ikke kan lide Sky – men han trækker grænsen, når tilskuerne slår Chris Froome

ALPE D’HUEZ (Ekstra Bladet): Buuuh, buuuh.

Buhen og piften ledsagede Geraint Thomas på podiet i Alpe d’Huez.

To gange var han oppe og modtage hæder – for etapesejren og for at modtage den gule trøje – og to gange gentog scenariet sig.

De mange franske tilskuere på verdens mest berømte cykelbjerg kunne bestemt ikke lide Sky-rytteren – og de viste også deres foragt på ruten.

Helt galt gik det dog, da favoritgruppen med Thomas og hans kaptajn, Chris Froome, var cirka seks kilometer fra mål.

Her løber en tilskuer hen til førergruppen og slår Chris Froome på skulderen. Det kunne naturligvis have været et forsøg på et venligt skub eller sågar blot et skulderklap – men i så fald var det ekstremt dårligt udført.

I målområdet blev en anden tilskuer anholdt efter at have forsøgt at slå Chris Froome, og Geraint Thomas tog på det efterfølgende pressemøde afstand fra episoden.

Tilskueren, der slog Froome, blev tilbageholdt af politiet. Foto: AP

- Jeg så det ikke, men hvis folk ikke kan lide Sky, så er det fint. Men lad være med at røre rytterne, lad være med at spytte på os. Hav lidt anstændighed! Lad os køre løbet, lød waliserens opfordring.

Han sejrede for anden dag i træk og blev historisk, da han som den første vandt på det mytiske bjerg iført den gule trøje.

Det var han tydeligvis svært tilfreds med.

- Det her er helt vanvittigt. Skørt. Jeg havde aldrig i mine vildeste drømme forestillet mig at vinde på Alpe d’Huez. Og så i den gule trøje. Jeg er målløs, sagde han.

Selv om Thomas nu fører Tour de France med 1.39 minutter ned til holdkaptajn Chris Froome, så vil han ikke høre tale om et skift. For han har tidligere vist, at han har svært ved at holde alle tre uger i en Grand Tour. Og han ved ikke, om han kan det denne gang.

- Det er et stort spørgsmål. Jeg håber det. Jeg bliver nødt til at tage det dag for dag. Froome er lige bag mig, og han har vundet seks Grand Tours, Det er derfor, at han stadig er vores kaptajn, påpegede Geraint Thomas.

Forrygende Tour-etape, men: 'Det var simpelthen for ringe'

Styrt, kaos og total forvirring: Sky-triumf efter vanvittig etape

Fuglsang om mareridt-etape: Derfor gik jeg kold