Fuglsang: Det gør ingen stor forskel, om jeg satser det hele

Jakob Fuglsang har stadig ambition om at stå på podiet, når løbet slutter i Paris, selv om de tørre tal viser, at han ikke kan køre hurtigere end hidtil

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): Cykelryttere på Jakob Fuglsangs niveau ved præcis, hvad de kan. Det kan måles ved hjælp af et væld af data, som indsamles efter hver etape, og Fuglsang kunne derfor på anden hviledag i Tour de France konstatere, at han har kørt op til sit bedste i løbet.

Han ligger på den samlede niendeplads over fire minutter fra den podieplacering, han har som mål. De tørre tal viser med andre ord, at Fuglsang ganske enkelt ikke kan køre hurtigt nok til at udfordre Geraint Thomas, Chris Froome og Tom Dumoulin, som aktuelt topper klassementet.

- Det ser svært ud. Det indrømmer jeg ærligt, men jeg har stadig mod på at kæmpe for det. Om det så bliver top fem eller det, jeg har nu, må vi få at se i Paris. Jeg er parat til at kæmpe for det, sagde Fuglsang, da han mandag på det ydmyge Kyriad-hotel, som Astana var indlogeret på, tog imod den danske presse.

- Så man Giroen fem dage før, den sluttede, var der ikke mange, der havde troet, at podiet skulle se ud, som det endte med at se ud. Og her i Touren er der stadig en hård uge forude.

Jakob Fuglsang har kørt op til sit bedste i årets Tour de France. Det har indtil nu placeret ham på en niendeplads, men han stræber stadig efter podiet i Paris. Foto: Ritzau Scanpix.

- Jeg har kørt op til mit bedste i Touren, og jeg håber og tror stadig på, at jeg i Pyrenæerne kan vise endnu mere, end jeg har gjort hidtil, sagde Fuglsang, som på etapen til La Rosière tabte tre et halvt minut og punkterede sin drøm om podiet.

Den ene dag vil han dog ikke lade sig diktere af i resten af løbet. Selv om sund fornuft lader forstå, at drømmen om podiet nu er uopnåelig, vil han hænge på i klassementet frem for at sætte alt på spil i et alt eller intet-angreb, der i bedste fald kunne sikre ham en etapesejr.

- Jeg tror faktisk, at de etaper, vi går ind til nu, bliver etaper, hvor klassementsrytterne kommer til at køre om etapesejrene helt fremme. Så skal jeg vinde en etapesejr, så skal jeg slå de allerbedste.

- Det gør altså ingen stor forskel, om jeg satser det hele eller ej, sagde Fuglsang, som ser sig bedst tjent med at bevare status quo nu og så håbe på, at han trin for trin kan arbejde sig opad.

En måde at gøre det på, er ganske enkelt at vente på – og håbe på – at konkurrenterne, der ligger foran ham i den samlede stilling, ryger ud af top ti.

- Først og fremmest håber jeg på, at der er nogle af konkurrenterne, der brænder sammen, sagde Jakob Fuglsang.

- Derefter tror jeg, at det er vigtigere at køre med hovedet end med hjertet og benene. Det er vigtigt langt hen ad vejen, at jeg kører mit eget løb frem for at ryge med i et hovedløst angreb eller febrilsk forsøge noget på egen hånd.

- Jeg skal finde netop den etape, hvor jeg kan gøre en forskel – hvor jeg kan gå efter etapesejren samtidig med, at jeg vinder noget tid, sagde Fuglsang.

Se også: Stor Tour-skandale - Sky-rytter smidt ud for at slå!

Iskolde Cort: 'Jeg kunne slå dem alle'