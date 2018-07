Fuglsang efter skuffelse: - Måske en uge på sofaen kan gøre noget

Jakob Fuglsang håber på at kunne finde svar på sin skuffende Tour - og på at han via Vueltaen kan køre sig i VM-form

PARIS (Ekstra Bladet): Store ambitioner fordrer store præstationer, hvis ikke de skal klinge hult.

Det sidste har desværre været tilfældet for Jakob Fuglsang under denne Tour.

Målet om en podieplacering er med 12. pladsen langt fra opfyldt, og Astana-kaptajnen er da heller ikke selv tilfreds med det samlede resultat.

- Først og fremmest skal vi finde ud af, hvad der ikke har spillet under denne Tour, siger Jakob Fuglsang, efter at han har fået hældt en officiel Astana-øl indenbords på Concorde-pladsen.

Han har endnu ikke et svar at give på sine skuffende præstationer, men han håber at kunne rejse sig senere på sæsonen, hvor VM sidst i september på den vanvittigt hårde rute i Østrig er målet.

Den vej kan gå gennem Vuelta a España, der begynder 25. august.

- Lige for nuværende er det et åbent spørgsmål. Holdet har sagt til mig, at jeg skal tage hjem og tage en uge på langs, og så kan vi tales ved og se, hvordan jeg har det, og hvordan jeg er kommet mig. Og om vi har fundet ud af, hvad der ikke er gået ordentligt i Touren. Og så tager vi en beslutning der.

- Men det er klart, at med det program, som holdet ser ud til at have i september, så er Vueltaen den eneste måde at forberede sig rigtig godt til VM på, siger Fuglsang.

Han håber på, at noget pause kan gøre underværker.

- Det kan være, at en uge på sofaen kan gøre noget ved formen. At det så bare spiller. Det kan godt være, at det, at jeg ikke har kunnet køre mig selv helt i bund her i Touren, fordi et eller andet - der ikke har været, som det skulle være - gør, at formen kommer efterfølgende. Vi får se, siger den 33-årige midtjyde.

Han forventer selv at skulle køre Arctic Race og Norway fra 8.-11. august for at komme i gang igen og så altså Vuelta a España fra 25. august til 16. september, inden altså VM-ugen, der kulminerer med linjeløbet 30. september.

