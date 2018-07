Fuglsang glad for Astana-succes: - Det var et af målene

MENDE (Ekstra Bladet): Trods endnu et tidstab til løbets favoritter var det lettelse og glæde, Jakob Fuglsang udstrålede efter lørdagens etape, for her og nu var etapen en kæmpe succes for hans Astana-mandskab.

Tour-debutanten Omar Fraile satte sig på imponerende vis igennem og vandt etapen, hvilket sikrer Astana succes i løbet uanset, om Fuglsangs podiedrømme bliver til virkelighed.

- Det er fedt. Lækkert. Det var et af målene. Det er fedt, at Omar kan gøre det færdigt, sagde Fuglsang, da han efter et kort ophold i bussen på flyvepladsen Mende-Brenoux Aerodrome gjorde klar til at rulle ned ad bakken til holdets hotel i Mende.

- Et del succeskriterierne for Touren er nået, og det gør, at de næste mål kommer lettere. Lad os håbe det, sagde Fuglsang og erkendte, at etapesejren har fjernet en del af det forventningspres, der hviler på holdet og ikke mindst på ham.

Omar Fraile sikrede Astana-succes med holdets første etapesejr i årets Tour de France. Foto: Ritzau/Scanpix

Modbydelig stigning

Danskerens tidstab til favoritterne svækker kun yderligere forventningerne til og håbet om, at han kan nå podiet, når feltet rammer Paris søndag i næste uge. Hans ambition om podiet synes dog at være intakt.

- Touren er stadig lang, og der kommer nogle hårde etaper, der er hårde på en anden måde end denne her, sagde Fuglsang, som foretrækker de meget lange, meget hårde etaper i de høje bjerge.

- Jeg vidste, at det her var en stigning, jeg ikke kunne lide, fordi den er så eksplosiv og stejl. Selvfølgelig havde jeg håbet på at kunne sidde med helt fremme, men jeg må bare indse, at det kunne jeg ikke.

- Stigningen var modbydelig. Den var lige en tand for hård, så da Roglic (løbets samlede nummer fire, red.) angreb, blev jeg nødt til slippe og kæmpe med alt, hvad jeg havde for så godt som muligt at kunne komme op igen, sagde Fuglsang.

Den danske Astana-kaptajn er nu samlet nummer ni i løbet. Han er på de seneste etaper avanceret to pladser trods sit tidstab, idet italieneren Vincenzo Nibali er styrtet og udgået, mens irske Dan Martin lørdag punkterede i finalen og satte afgørende tid til.

