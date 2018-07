Fuglsang i nyt nederlag: 'Ingen grund til at græde'

Jakob Fuglsang tabte onsdag mere tid til de direkte konkurrenter. Men det vil han ikke græde over, for han kører så stærkt, han kan

SAINT-LARY-SOULAN (Ekstra Bladet): Ambitionen inden Tour de France var klar: Jakob Fuglsang skulle på podiet i verdens største cykelløb.

Et stort mål, men den danske Astana-kaptajn kørte inden Touren på andenpladsen i Schweiz Rundt lige efter Richie Porte, så hvorfor ikke?

Realiteterne er dog bare med en enkelt bjergetape tilbage, at den 33-årige Astana-kaptajn ikke er i stand til at køre på podiet.

På den 65 km korte bjergetape tabte han igen tid. fire minutter var han efter Nairo Quintana, der stak solo på Col du Portet og vandt med et lille minut til de øvrige favoritter.

Dermed rutsjer han en placering ned i det samlede klassement, hvor han nu er nummer ti knap ti minutter efter Geraint Thomas.

Det ærgrer ham, men han kommer ikke til at ligge søvnløs over det.

- Der er ingen grund til at græde over det. Jeg kører med, hvad der er, og det er bare sådan, det er.

- Der er blevet kørt stærkt. Og der er blevet kørt stærkere, end hvad jeg kunne være med til. Jeg har ikke haft det, der skulle til for at køre med helt fremme. Det må jeg bare indse, sagde Jakob Fuglsang på toppen af bjerget, efter at han havde været til doping-kontrol.

En hurtig evaluering af mulighederne for resten af Touren gav ham umiddelbart kun et enkelt svar - nu da klassement-drømmen endeligt er død.

- I bund og grund er der kun en etape at køre om. For så er der enkeltstarten og en sprinteretape. I Paris vinder jeg nok ikke. Så det begynder at være småt med muligheder.

- Men hvad med bjergetapen fredag?

- Bjergetapen kunne selvfølgelig være noget. Det kan være, at jeg skal ud og forsøge noget. Men nu må vi se. Der er nok mange, der vil forsøge den dag. Vi får se, sagde Jakob Fuglsang, inden han vendte cyklen og kørte ned til de ventende holdkammerater.

Jakob Fuglsang har bidt tænderne sammen og kørt med alt, hvad han har i benene. Men han må erkende, at det ikke er nok til at leve op til ambitionerne.

