Helt skørt! Froome bliver væltet af betjent

Ivrig efter at holde orden i kaos på Col du Portet efter onsdagens etape væltede en gendarm Chris Froome omkuld, idet han formentlig troede, at Froome var en motionscyklist

ESPIAUBE (Ekstra Bladet): Chris Froome var særdeles sammenbidt, da han efter onsdagens etape iklædt en anonym regnjakke og formummet bag solbriller trods gråvejret rullede til Sky-bussen på plateauet mellem bjergtinden og målbyen Saint-Lary-Soulan.

Froome's had a crash and a row with a gendarme on his way back down! pic.twitter.com/DaWM5MfyGN — You've Been Froomed (@YBFroomed) July 25, 2018

Årsagen var, at han på etapen mistede chancen for at vinde løbet for femte gang, men alt blev kun værre – meget værre – da en lokal gendarm i iver efter at holde orden i kaos på bjerget væltede Froome af cyklen, da han med sin bodyguard rullede ned fra bjergpasset.

Gendarme trekt Froome van fiets in afdaling na de finish. Dacht dat het een toerist was die naar beneden ging... pic.twitter.com/3oEByf9fhR — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) July 25, 2018

Efter alt at dømme var gendarmen overbevist om, at Froome var endnu en motionscyklist, der trodsede forbuddet mod at køre på bjerget umiddelbart efter etapeafslutningen.

Froome røg af cyklen og rodede rundt på vejen, mens hans bodyguard forsøgte at beskytte ham og hjælpe ham op igen.

Froome sprang op og knurrede åbenlyst af betjenten, som forstod, at han havde trådt eftertrykkeligt i spinaten. Snart var Froome på cyklen igen og kunne trille videre uden øjensynligt at være kommet til skade.

