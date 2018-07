Her kører Sky-stjerne i gult - Fuglsang kørt bagud

Syv kilometer fra målet på toppen af La Rosiére knækkede vingerne på Jakob Fuglsang.

Drømmen om at stå på podiet i Paris 29. juli blev i den grad knust, da danskeren eksploderede eller gik sukkerkold, da 'de store drenge' trådte an.

Selv om et par holdkammerater i form af Michael Valgren og Tanel Kangert prøvede at hjælpe, tabte det danske håb næsten fire minutter og røg med en placering som nr. 26 ud af top ti i klassementet og ned som nr. 12.

Det skete på en dag, hvor Sky endnu en gang viste sin dominans.

Etapen udviklede sig til en ren magtdemonstration.

Løjtnanten Geraint Thomas vandt ikke kun etapen med finale på et bjerg. Waliseren kom også i gult.

Bag ham satte kaptajnen, den mange-dobbelte Tour de France-vinder Chris Froome konkurrenterne til den samlede sejr på plads.

Kun Tom Dumoulin, Holland og Sunweb, er tilbage som en seriøs udfordrer efter den første store styrkeprøve i årets udgave.

Det store drama foregik længe bag et tidligt udbrud, hvor den tidligere Sky-rytter, baskeren Mikel Nieve, nu Mitchelton-Scott, indtil den sidste km lignede en etapevinder.

Først kom Geraint Thomas i en stærk afslutning, og kort før målstregen smuttede også Tom Dumoulin og Chris Froome forbi den desillusionerede spanier.

Jakob Fuglsang havde en skidt dag på kontoret. Foto: AP

Onsdagen blev dagen, hvor Tour de France for alvor kom i gang.

Omtrent på halvvejen af etapen fra OL-byen Albertville til La Rosiére vågnede en indtil videre søvndyssende Tour.

Da trådte Movistar som forudsagt af Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen i karakter, da veteranen Alejandro Valverde kørte væk fra de andre klassementryttere.

Kl. 15.54 stak veteranen for i første omgang at møde holdkammeraten, årets Paris-Nice-vinder, Marc Soler, som var faldet tilbage fra dagens første store udbrud med 30 ryttere.

Med i det udbrud var bl. a. Michael Valgren og Søren Kragh Andersen.

De to spanske stjerner fik hurtigt oparbejdet et forspring, først et minut, dernæst to minutter til et Sky-kontrolleret hovedfelt med bl. a. Jakob Fuglsang med Jesper Hansen og Magnus Cort ved sin side.

Da Sky med hjælp fra Vincenzo Nibali, som sendte sine folk i front på næstsidste stigning, blev forspringet barberet tilbage til et minut.

For foden af La Rosiére fik Movistar-duoen selskab af Sunwebs Tom Dumoulin, som Søren Kragh Andersen på formidabel vis hjalp væk fra klassementgruppen og kørte frem til Alejandro Valverde og Co., hvorefter den unge dansker kort efter slog op.

Inden Movistar trådte an og åbnede den begivenhedsrige etape, var manden i gult, OL-guldvinder Greg Van Avermaet røg bagud. og forlængst tabt trøjen.

Det så ud som om, at det spanske storhold havde regnet det hele ud, men da Sky valgte at svare igen, havde Movistar ingen modtræk, og klassementhåbet Nairo Quintana, Colombia havde intet at byde ind med på de sidste kilometer.

Selv om både Alpe d'Huez og Pyrenæerne venter, har Sky efter dagens magtdemonstration sat på årets Tour de France.

Tilbage til Jakob Fuglsang og de andre, som havde store drømme, er der kun sejre på etaperne tilbage.

