Hylder Cort og Valgren efter historisk sejr: 'Det blev serveret på et sølvfad'

Den første danske etapesejr i Tour de France i ni år. Ja, det var i den grad en historisk bedrift, da Magnus Cort kørte først over stregen i søndagens etape. Det har en dansker ikke formået siden Nicki Sørensen i 2009.

Ruten var helt perfekt til Cort og Michael Valgren, der sammen ramte det store udbrud tidligt på dagen. Og så var der ingen tvivl om, hvem der ville tage sejren, mener Ekstra Bladets ekspert Michael Rasmussen.

ENDELIG! Dansk etapesejr i Tour de France

- Jeg mener, jeg var heldig nok at få nævnt Magnus Cort inden dagens etape, griner Rasmussen.

- Det var fuldstændig, som det skulle være. Etapen var skræddersyet til både Cort og Michael Valgren. De tilhører den gruppe af meget stærke endagsryttere og afsluttere, som godt kan finde ud af at køre op ad bakke.

- De skulle være med i dagens udbrud. Der var ingen undskyldning for ikke at være med i finalen i dag. De leverer bare et rigtig, rigtig flot stykke arbejde i finalen. Det kunne sgu ikke gå galt, siger Rasmussen og peger på det øjeblik, sejren blev muligt.

- Da de først var kommet halvvejs op ad den sidste stigning ved 50 kilometer, og man kunne se, at begge kom godt med over, mens klatrerne var tandløse, så var sejren allerede nede i posen.

- Det er ikke en sejr, der kommer hver dag. Fantastisk kørsel. Det er aldrig nemt at vinde, og de sidder med store ryttere i finalen. Bauke Mollema, Ion Izagirre, Domenico Pozzovivo. Til al held for dem havde de fået siet de hurtige folk fra, for de skulle naturligvis ikke have Sonny Colbrelli med ind.

Corts chance kom også efter nogle tåbelige beslutninger fra blandt andet Bahrian-Merida-manskabet, lyder det fra Ekstra Bladets ekspert.

- Pozzovivo gjorde sit til at få elimineret begge sine holdkammerater. Det er godt nok svært at gennemskue, hvordan en mand på 35 år har så lidt taktisk forståelse. Og det er utroligt svært at forstå, at Mollema og Izagirre havde lyst til at køre ind til mål med Cort.

- Hvis de skulle have haft en minimal chance for at vinde, skulle de angribe ham på skift allerede ved fem kilometer til mål. Sådan vinder man ikke over en mand, der ligger lige under de allerhurtigste sprintere i verden, og som har vundet to massespurter i Vuelta Espana. Det virkede så dumt, som det kunne være. Den blev serveret på et sølvfad til Cort, og han fejlede ikke, siger Rasmussen.

Han vil dog stadig selv pege på, at Corts bedrifter i Vuelta Espana i 2016, hvor han vandt to etaper, var større end dagens sejr.

- Sejren i dag vil helt sikkert være større i folks bevidsthed. Men for mig er det stadig større, at han vinder en massespurt i Vueltaen, end at han slår Mollema og Izagirre i en spurt. Da først udbruddet var etableret i dag, så var det en ren og skær pligtsejr.