Kan blive Valgrens store chance: Astana med klar udmelding

VALENCE (Ekstra Bladet): Alt handler om Jakob Fuglsang og hans position i klassementet, lød det fra Astana-teamet i optakten til Tour de France, men ’alt’ er nu i Tourens anden uge et relativt begreb. Fuglsang er stadig leder af holdet, men kan man lige hive en etapesejr eller to i land, kan den danske kaptajn godt glide i baggrunden.

Det gjorde han fredag, da det hele handlede om Magnus Cort og spurten i Valence. Fem af de største sprintere er luget væk i Alperne, så den hurtige bornholmer kunne måske gøre sig gældende.

Det kunne han kun næsten, for han blev nummer syv i et tæt spurtopgør, hvor verdensmester Peter Sagan vandt foran norske Alexander Kristoff og franske Arnaud Démare. På de hektiske sidste kilometer placerede Cort sig forkert, hvilket afgjorde hans skæbne i spurten.

Astana-træner Rune Larsen sukkede, at han havde instrueret Cort i at sidde i fjerde position, da feltet kørte ind i den sidste rundkørsel. Det gjorde han ikke. I stedet var den øjensynligt vigtige position besat af Kristoff, som nåede til stregen kun et splitsekund efter Sagan.

Teammanager Dmitrij Fofonov havde ét råd, én ordre, til Cort i finalen. Han skulle sætte sig på Kristoffs hjul, som man siger i cykelverdenen – altså klæbe sig til nordmanden og lade sig suge med frem til de sidste, afgørende meter.

Cort sad imidlertid alt for langt tilbage, da feltet nåede den sidste rundkørsel med 350 meter til mål.

- Jeg sad ikke helt rigtigt, desværre, men det handler også om held. Havde hele holdet været bygget op omkring mig, havde det været lettere at kæmpe sig frem, sagde Cort ved bussen til reporterhold fra DR og TV 2.

- Jeg tror på, at jeg kan blande mig i disse spurter. Jeg var deroppe, men man kan ikke vinde hver gang. Det er der ingen, der gør, sagde Cort og erklærede sig skuffet over resultatet af sine anstrengelser.

Fofonov gik rundt ved bussen og knurrede lidt over den forpassede chance. Efter det markante mandefald blandt de rendyrkede sprintere i Alperne var muligheden for en forløsende etapesejr pludselig langt større.

- Det er ikke, fordi vi har ændret målsætning som sådan. Vi følger vores plan med Jakob, men jeg håber da, at nogle af de andre kan vinde etaper. Magnus, for eksempel. Og Valgren, sagde Fofonov og lod forstå, at han lørdag sætter sin lid til Michael Valgren og spanieren Omar Fraile på den pænt hårde etape til Mende.

- Det har hele tiden været planen, at vi skal gå efter etapesejre. Det er alt for Jakob, ja, men i anden uge har vi hele tiden øjnet chancen. Også i tredje uge, faktisk.

- Vi har blikket rettet mod podiet i Paris med Jakob. Alt er stadig muligt. Alt kan ske. Der er 22 hold med 22 strategier. Ingen kan vide med sikkerhed, hvad der kommer til at ske, sagde Dmitrij Fofonov.

Jakob Fuglsang havde intet, han ville dele med pressen efter etapen. Han gik direkte ombord i bussen og kom formentlig først ud, da den havde nået sin destination ved rytterhotellet i byen Le Pouzin syd for Valence.

