Kan knuse Skys magtdemonstration: 'Frygter ikke Froome'

Tom Dumoulin frygter ikke Skys tempo, men han erkender, at Geraint Thomas er lidt for langt væk i klassementet. Så han håber, at waliseren går ned

CAPENDU (Ekstra Bladet): Mens de danske illusioner om en podieplads grundstødte med Jakob Fuglsangs blackout på La Rosière, så er der stadig liv i giganternes kamp om den samlede sejr.

På Sky har Geraint Thomas henvist sin kaptajn, Chris Froome, til andenpladsen mere end halvandet minut efter, men han ved end ikke selv, om vingerne kan bære ham gennem Pyrenæerne.

Blot 11 sekunder efter den forsvarende vinder er Tom Dumoulin. Sunweb-kaptajnen har kørt stærkt i Alperne, men han erkender, at der skal ske ting og sager, hvis han skal vinde Touren.

- For øjeblikket er Geraint Thomas min største konkurrent, for han er langt foran, og der er kun seks etaper tilbage – fem, hvis man ikke regner den sidste med.

- Vi så i Giroen, hvordan Simon Yates krakelerede i sidste uge. Jeg skal bare holde fast og håbe på, at det samme sker for Thomas.

- Han har traditionelt haft problemer i tredje uge, men jeg ved ikke, om det vil ske, og det er også uforudsigeligt for dem selv, lyder det fra Tom Dumoulin.

Stjernen holdt på ny et afslappet pressemøde foran verdenspressen. Her afslørede han, at Froome ikke umiddelbart er en trussel for ham, da han føler sig ekstraordinært godt kørende. Også bedre end i Giro d’Italia, hvor han blev toer efter Froome.

- Han har brug for at tage tid på mig inden enkeltstarten.

- Jeg har endnu ikke været i problemer på grund af Skys tempo.

- Faktisk har jeg følt mig bedre kørende i Alperne end i Giroen. Så jeg håber, at det holder. Og ser jeg mit snit til selv at tage tid, så vil jeg gøre det, siger Dumoulin.

Tom Dumoulin kæmper for at blive første hollænder, der vinder Tour de France, siden Joop Zoetemelks triumf i 1980.

