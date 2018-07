Kyllingen er iskold: 'Han kører som en pose nødder'

Danskerne var endnu en gang i fokus på 16. etape i Tour de France, men selvom Michael Valgren kæmpede til det sidste, så kunne han intet stille op for at forhindre Julian Alaphilippes anden etape-sejr i årets Tour.

Franskmanden i den prikkede trøje udnyttede iskoldt, at Adam Yates styrtede, mens briten var på vej mod sejren. Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, er voldsomt imponeret over Alaphilippe - mere om det i top og flop nederst i artiklen - men først og fremmest var han godt tilfreds med etapens underholdningsværdi.

- Det var et fedt cykelløb. Det bliver en rigtig hård dag, fordi der er så mange, der begynder at blive desperate. Der er nok en hel del, der syntes, de vågnede op med gode ben efter hviledagen.

- Det rinder ud for rigtig mange folk i det her cykkelløb. Folk som Michael Valgren skulle bare af sted i dag. De får godt nok et skud mere i bøssen på torsdag, men det er en endnu hårdere dag, siger Michael Rasmussen og understreger, at desperationen efter at komme af sted også er årsagen til, at der gik så langt tid før et kæmpe udbrud fik etableret sig.

Både Magnus Cort, Søren Kragh Andersen og Michael Valgren sad med i udbruddet, men ingen kunne følge op på Magnus Corts triumf fra søndag. Alligevel mener Michael Rasmussen ikke, at det var naivt at tage en tur mere ude foran.

- Man kan ikke kritisere folk for at være naive. Det prøver jo at køre med det, de har. Og man kan også have glæde af at have folk derude. For eksempel får Søren Kragh jo Dumoulin med over den sidste stigning.

Er Valgrens angreb på etapesejren et udtryk for, at Jakob Fuglsang har opgivet klassementet?

- Nej, det tror jeg ikke. Valgren er grebet af stemningen. Det går godt på holdet lige nu, og selvfølgelig skal han prøve. Hvis kortene havde været blandet lidt anderledes, så var han kommet af sted i dalen og havde måske siddet sammen med nogle, han godt kunne køre med op ad bakke, og så kunne han have slået dem i spurten. Det var helt relevant, at han var med i dag, for han kan hverken i morgen eller torsdag, siger Michael Rasmussen.

Michael Valgren sad længe med, men måtte give fortabt. Foto: Ritzau Scanpix

Demonstration løb af sporet

Adskillige rytter blev ramt af politiets tåregas eller peberspray tidligt på etapen, da landmænd blokerede vejen for rytterne. Et særsyn, skulle man mene, men noget lignende er faktisk sket tidligere.

- I 2005 blev vi stoppet af nogle farmere, der stillede traktorer på tværs af vejen. Feltet blev stoppet, og så rykkede de, og vi kom igennem en eller anden demonstration.

- Er sikkerheden for dårlig?

- Nej, man kan jo ikke afspærre 3500 kilometer vej. Mange steder lægger de jo store betonklodser ud og sikrer inde i byerne, hvor der er mange mennesker. Men hvis man virkelig har onde hensigter, så skal der ikke ret meget til at køre en mejetærsker ud fra kornmarken, når feltet kommer. Det er en frygtelig tanke, men tanken er der jo, fordi det er en reel risiko, siger Michael Rasmussen.

Michael Rasmussen brød sig ikke om demonstrationen, der blokerede for rytterne. Foto: Ritzau Scanpix

