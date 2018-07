Kyllingen 'overfaldet' af syngende franskmænd: - Nu bliver det hele smidt over bord

SE TV-KLIPPET ØVERST, HVOR MICHAEL RASMUSSEN BLIVER OVERFALDET AF SYNGENDE FANS

Chris Froome blev kørt væk fra podiet, og Jakob Fuglsang røg væk fra top ti, da Tour de France ramte de sidste tinder i Pyrenæerne. Det var ikke underholdning, der manglede, og Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelekspert, var da også en begejstret mand efter 19. etape.

Det samme lader det til, at de franske cykeltilskuere var - der blev i hvert fald plads til en lille sang, som du selv kan høre i tv-klippet øverst...

- Det var godt at se, at Col du Tourmalet for en gangs skyld blev brugt til noget på trods af, at det lå så tidligt på ruten. Det bærer også præg af, at folk er desperate. Nu prøver de at smide det over bord, der er ikke rigtig noget at miste længere - det havde været rart at se den samme kørelyst tidligere i løbet, siger Michael Rasmussen til Ekstra Bladet.

- For det viser sig jo, at Team Sky godt kan trykkes på maven, og så må vi sige, at Geraint Thomas er sikker nok, men Chris Froome havde i den grad sine begrænsninger, og det samme med Bernal og Kwiatkowski. Så det havde godt kunnet lade sig gøre, hvis nogle havde forsøgt sig tidligere.

Stjernen raser over vinderens snyd: - Det er latterligt!

Danske Jakob Fuglsang havde luftet tanken om, at 19. etape skulle bruges til et angreb. Det kom også, men det endte noget slattent. Fuglsang blev kørt ind, og endte med at tabe mere end syv minutter til etapens vinder.

- Det var helt i tråd med de tidligere præstationer, vi har set. Der er bare ikke mere i ham, og skulle det have været noget i dag, så skulle han have været med i det første udbrud. Han må trække sig tilbage fra Tour de France som klassementsrytter, og så må han tage herfra med en hæderlig, men ikke prangende 12. plads.

- Det var ikke det, han kom her for. Næste år, så er tiden rendt fra ham, så står der en ung mand, der hedder Miguel Angel Lopez, der er klar til at træde ind og blive kaptajn, som Astana i hvert fald ved kan vinde store cykelløb i bjergene, siger Michael Rasmussen.

Froome smidt af podiet - kæmpe nedtur for Fuglsang!

Interaktivt element

Gulddrengen Valgren scorer kassen: Så meget tjener de danske stjerner

Se også: Udgik af Tour'en: Nu viser han skrækfoto