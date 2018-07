Kyllingen prikker til Fuglsang: - Det får man altså ikke blomster for

Jakob Fuglsangs drøm om podiet er helt og aldeles væk efter 17. etape i årets Tour de France, hvor danskeren blev sat på den sidste stigning og tabte fire minutter til Movistars Nairo Quintana, der vandt etapen.

Astana-kaptajnen holder lige nøjagtig fat i sin placering i top ti, men Ekstra Bladets Tour de France-ekspert, Michael Rasmussen, var på et tidspunkt bekymret for, om det ville gå endnu værre for Jakob Fuglsang. Mere om det i 17. etapes top og flop i bunden af artiklen.

Inden vi når så langt, skal vi lige have en ting på det rene: Tour de France 2018 er ikke afgjort!

Så klar i mælet er Michael Rasmussen selvom Geraint Thomas lagde yderligere sekunder til sit forspring på førstepladsen.

Det er dog hverken Tom Dumoulin eller Primoz Roglic på henholdsvis anden- og fjerdepladsen, der kan gøre det onde mod Skys Geraint Thomas og Chris Froome - sidstnævnte er nede som nummer tre efter dagens etape.

- Geraint Thomas ser modbydeligt stærk ud, og der er kun en mand, der kan gøre det. Det er Nairo Quintana. De andre forsøgte sig i dag. De prøvede med det, de havde. Både Tom Dumoulin og Lotto med Roglic og Kruijswijk, men det er kun Quintana, der kan vende det hele på hovedet.

Tour de France er ikke afgjort endnu. Quintana kan stadig true Geraint Thomas og Chris Froome. Foto: AP

Ifølge Michael Rasmussen skal colombianeren slå til fredag, hvor feltet skal køre 200,5 kilometer over de tre voldsomme stigninger Col d'Aspin, Col du Tourmalet og Col d'Aubisque. Ifølge Michael Rasmussen har Quintana med sin etapesejr onsdag intet at tabe.

- Nairo kan være ligeglad om han bliver nummer fem eller syv, når han har vundet en stor bjergetape. Kan han komme på podiet, begynder det at blive vigtigt, siger Michael Rasmussen og understreger, at han tror på, at der kan ske ting og sager fredag.

- De kan se, at der er sprækker. Roglic er kun 16 sekunder efter Froome i klassementet og vil rigtig gerne på podiet. Og Nairo Quintana vil også gerne derud af.

- Så der kan opstå en alliance mellem Movistar og Lotto. Det er jo ikke sjovt at ligge nummer fire, fem, seks og syv i klassementet, siger han og tilføjer, at Quintana og Movistar kunne have skabt endnu større forskelle på 17. etape, hvis holdkammeraterne Alejandro Valverde og Marc Soler havde spillet deres kort bedre i udbruddet og hjulpet Quintana over den sidste stigning.

