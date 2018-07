Kyllingen revser Fuglsang: 'Hvad har han så opnået?'

Lørdagens Tour de France-etape leverede god underholdning efter en spændende afslutning, hvor Astana fik tiltrængt succes med den første etapesejr i årets løb.

Spanske Omar Fraile holdt sit løfte om angreb og vandt. Men helt godt var det alligevel ikke for det kazakiske mandskab med tre danskere på holdet

Overraskende triumf til Fuglsangs hold

I hvert fald ikke, hvis man spørger Michael Rasmussen.

For på etapen blev det slået fast, at Jakob Fuglsang ikke kan gøre sig alt for store forhåbninger i klassementet. Danskeren tabte 29 sekunder til de forreste i klassementet.

- Vi fik da set, at Jakob Fuglsangs plads i hieriakiet er som nummer 9-10 stykker. Var Vincenzo Nibali stadig med, var Fuglsang ikke en top ti-rytter i Tour de France.

- Hvis han vil, kan han køre hver eneste bjergetape fra nu af og til Paris, og så vil han stadig slutte på en tiendeplads.

- Afstanden vil blot blive større og større, hvis du spørger mig. Skulle han så rykke op som nummer otte, hvad har han så opnået? Det giver slet ingen mening i min optik (at Fuglsang satser på klassementet fremfor etapesejre, red.), lyder det fra Rasmussen.

Han var skuffet over at se, at udbruddet, der på et tidspunkt havde 20 minutter ned til feltet, ikke agerede klogere, da Jasper Stuyven stak af sted i den sidste del af løbet.

Styyven blev siden hentet af etapevinderen Omar Fraile og bjergtrøjen Julian Alaphilippe, der måtte nøjes med andenpladsen.

- Jeg synes, der sidder en masse folk i udbruddet, der totalt undervurderer Jasper Stuyven og på den måde afskriver sejren.

- Her tænker jeg på de to mand på Education First – Daniel Martinez og Pierre Rolland. Med to bjergryttere på holdet må man ikke lade Stuyven køre så langt væk, at man ikke engang kører forbi ham på bakken. Det er helt tåbeligt. Og i virkeligheden synes jeg også, at Quick-Step fejler ved ikke at sætte Philippe Gilbert frem langt tidligere. Man har Julian Alaphilippe, der storbejler til etapesejren i dag.



Roglic viste styrke

Til gengæld viste LottoNL-Jumbo-holdet styrke, da Primoz Roglic udfordrede favoritterne på den sidste stigning. Han hentede en håndfuld sekunder på Team Sky, der stadig har den gule førertrøje hos Geraint Thomas.



- Det er den store og glædelig overraskelse, at Roglic melder sig som en seriøs bejler. Ham har jeg inden løbet udråbt til at være en 'dark horse' i klassementet, og det glæder mig helt enormt, at han samler handsken op og udfordrer de store.

Var det rart at se en, der turde?



- Ja! Og det var dejligt at se Lotto generelt, der for anden gang tager ved. På den store alpe-etape til Alpe d’Huez var det Steven Kruijswijk, der gjorde det. I dag er det så Roglic. De holder to mand inde i kampen. Movistar prøver lidt, men de er bare så tandløse.

- Lotto kører endda med tre mand i den første gruppe, og det er dejligt at se. Den unge Antwan Tolhoek ligner en, der går i 2.g. Det er helt sindssygt. Han er ikke bredere over skulderne end strækningen mellem øjnene. Han sidder altså med opad og kører med side om side med Chris Froome de første halvanden kilometer op ad bjerget, lyder rosen fra Rasmussen.