Nye optagelser afslører: Tilskuer kostede stjernen Tour-exit

Torsdag blev Alpe d'Huez besteget i Tour de France, og det var ikke en etape, der var nærig med dramaet.

I den mindre overraskende ende var det - som sædvanligt - Team Sky, der trak i trådene. De havde styr på det meste, og det blev også Geraint Thomas i den gule trøje, der strøg først henover målstregen.

Helt så smertefri en tur op ad det legendariske bjerg havde italienske Vincenzo Nibali ikke. Den angrebsivrige rytter måtte en tur i asfalten - et styrt, der kostede ham et brud på en ryghvirvel og deltagelsen i resten af touren.

Først var en motorcykel mistænkt for at have haft en finger med i styrtet, men nye videoklip fra bjerget viser, at det i stedet er en rem fra en tilskuers kamera, der fanger Nibalis styr og sender ham i jorden.

Te prometí algo bueno de Alpe d'Huez profe @jhonjaimeosorio , acá tienes la razón de la pérdida de tiempo de vinci pic.twitter.com/wYUrI73Qkc — Diego Alvarez (@diegoalvarez12) 19. juli 2018

En tilfældighed med det mest uheldige udfald. En tilfældighed var det dog næppe, da tv-billederne viste en tilskuer, der meget målrettet skubbede til Chris Froome.

Se også: Nyt Tour-chok: Favorit må trække sig

Selvom den ekstreme nærhed med tilskuerne er en de ting, der gør cykelløb helt unikt, må man også spørge sig selv, om tilskuerne alligevel er kommet for tæt på?

- Det er jo et problem, når det har sådan nogle konsekvenser, som det har nu. Tilskuerne kommer meget, meget tæt på og kaster vand direkte ind ansigtet på rytterne, når de kører opad. Det er det farlige, men det er også det vidunderlige. Man kan jo godt forstå de her tilskuere. De har gjort klar til at stå deroppe i deres kostumer i måneder, og de har måske ventet på det bjerg i tre dage, og så skal den bare have gas, når rytterne kommer, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelekspert, der selv er i Frankrig for at følge touren på nærmeste hold.

Rytterne er vant til det

Det er verdens mindst velbevarede hemmelighed, at Team Sky og Chris Froome ikke vækker mange varme følelser hos en stor portion af verdens cykelfans.

- Jeg tror, der er mange, der har det svært med Sky's dominans. Franskmændene har altid haft et horn i siden på Lance Armstrong, og jeg tror, der er rigtige mange, der sammenligner dem (Team Sky, red.) med US Postal. I starten blev de jo kaldt UK Postal.

Michael Rasmussen i aktion i den prikkede bjergtrøje. Foto: Henrik Schütt

- Det er okay, at man kan klappe af folk, og man kan også råbe buh af dem, hvis man ikke synes om dem, og det bærer jo i høj grad præg af, at der er nogle, der ikke er tilfredse med den beslutning, der er truffet et andet sted i anti-doping systemet, men WADA og UCI er her jo ikke til at blive råbt buh af, der er kun Froome.

Styrt, kaos og total forvirring: Sky-triumf efter vanvittig etape

Det var som bekendt ikke alle, der kunne holde sig til verbale ytringer i retning af Chris Froome.

Michael Rasmussen kan dog ikke forestille sig, at problemerne med tilskuerne bliver så store, at det kunne få konsekvenser for et bjerg som Alpe d'Huez i fremtidige udgaver af cykelløbet.

- Det ville være synd og skam. Risikoen kan være lige så stor i Pyrenæerne, hvor der er lige så mange mennesker. Der er bare nogle steder, hvor der er en meget høj koncentration. Det er ikke noget nyt for rytterne, så på den måde er de fleste af dem vant til det. Nogle gange kan det næsten virke mere intenst at kigge på, end når man er i det, siger Michael Rasmussen til Ekstra Bladet.