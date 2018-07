Nyt Tour-chok: Favorit må trække sig

Han var udset til at være en af de ryttere, der skulle tage kampen op mod Chris Froome og resten af Team Sky i dette års Tour de France, men nu er eventyret slut, før det reelt begyndte.

Italienske Vincenzo Nibali må udgå af dette års Tour de France. Det bekræfter han på Twitter.

- Hej med jer, jeg er tilbage på hotellet. Desværre viste undersøgelsen, at jeg har brækket en ryghvirvel, og i morgen vender jeg hjem for at påbegynde genoptræningen. Tak for al jeres støtte, lyder det fra Nibali.

Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l’esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero. Grazie per tutto il vostro affetto dimostrato nei miei confronti! Alla prossima — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) July 19, 2018

Nibali røg i asfalten på torsdagens bjergetape, hvor han blev fanget mellem to motorcykler.

- Bardet var oppe foran efter hans angreb, og der var motorcykler, som klemte sig foran. Der var ikke nok plads. Jeg fulgte Froome, jeg havde en god fornemmelse, men de to motorcykler stoppede op, og så faldt jeg. Faldet gav mig stor smerte i ryggen, fortalte Nibali ifølge Velonews, da han kom i mål.

Og det viste sig siden at være med god grund.

Gerraint Thomas endte med at vinde etapen og beholdt den gule trøje. Det var anden dag i træk, at waliseren blev sejrherre.