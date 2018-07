Røg ud over kanten i uhyggeligt styrt - nu er han ude af Tour'en

BAGNÈRES-DE-LUCHON (Ekstra Bladet): Blot 100 meter fra det sted, hvor italieneren Fabio Casartelli i 1995 slog sig ihjel i et frygteligt styrt, røg belgieren Philippe Gilbert på tirsdagens etape ud over autoværnet og flere meter ned, da han mistede herredømmet over sin cykel på den fordømte nedkørsel fra Col de Portet-d’Aspet.

I nogle frygtelige sekunder holdt hele Tour-karavanen vejret, men heldigvis kom belgieren op igen.

Det lykkedes ham også at kæmpe sig i mål på heroisk manér, men de skader han pådrog sig - blandt andet i knæet - betyder, at han er ude af årets Tour de France. Det bekræfter arrangørerne tirsdag aften.

Unfortunately, @PhilippeGilbert won't start tomorrow. Thanks for ride, congratulations for your courage, Philippe!

Malheureusement, Philippe Gilbert ne prendra pas le départ demain. Merci pour tout et bon rétablissement, Philippe !#TDF2018 pic.twitter.com/QHfrak79C8 — Le Tour de France (@LeTour) 24. juli 2018

Det er naturligvis en kæmpe bet for Gilbert, Quick-Step og Gilberts teamchef, den belgiske Godfather Patrick Lefevere, der inden rytteren stod af, mest var lettet over, at rytteren overlevede.

- Jeg så på fjernsynet, at han mentalt styrtede allerede i svinget før. Da vidste han, at det ville gå galt, for motorcyklen foran ham bremsede sent, og han blev overrasket, fortalte han efter etapen, hvor han tog sig til hjertet, da han skulle beskrive sin oplevelse af styrtet.

Patrick Lefevere er en af de mest erfarne teammanagers i feltet, men styrt får det stadig efter årtier i sporten til at gibbe i ham. Foto: Claus Bonnerup.

- Da jeg så ham ryge ud over muren der … da stoppede mit hjerte et øjeblik, sagde Patrick Lefevere ved bussen, da den dramatiske etape var overstået med det bedst tænkelige resultat for hans hold: Julian Alaphilippe vandt, og Philippe Gilbert var sluppet fra et dramatisk styrt i live.

- Det var en enorm lettelse for mig, da Philippe kom op på vejen igen og vendte sin tommelfinger opad som en hilsen til sin familie og alle os andre, sagde Lefevere.

- Jeg kan ikke holde ud at se ryttere styrte. Selv, da jeg så Adam Yates styrte, sprang jeg op af bar forskrækkelse. Det er mit problem. Jeg har set masser af styrt, men jeg bliver altid forskrækket.

Brian Holm var en af de første på pletten, da Philippe Gilbert røg af løjpen tæt ved det sted, hvor Fabio Casartelli blev dræbt i et styrt i 1995. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix.

Quick-Step-sportsdirektør Brian Holm var på stedet under et minut efter styrtet, som sendte et sug af bestyrtelse gennem pressecentret og velsagtens hele målområdet.

Philippe Gilbert bliver halet op efter sit voldsomme styrt. Foto: GettyImages

Gilbert røg med hovedet først ud over skrænten tæt ved mindesmærket, der er rejst til ære for Fabio Casartelli på nedkørslen. Han døde af sine frygtelige kvæstelser, da han uden hjelm i et styrt bankede hovedet ind i en af en stribe granitblokke, som dengang gjorde det ud for autoværn.

Den ulykkelige historie har Brian Holm forsøgt at fortrænge lige siden.

- Da jeg så det der stengærde, som Gilbert var røget ud over, så havde jeg sgu egentlig ikke lyst til at kigge ud over, sagde Brian Holm.

- Vi vidste godt, at det skete netop dér, men sådan noget skal man ikke tænke på. Begynder man at tænke på sådan nogle ting, så holder man ikke lang tid i cykelsporten, sagde Brian Holm.

