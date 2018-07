Ryster på hovedet af Tour-kongens hold: - I er hykleriets mestre!

Michael Rasmussen giver ikke meget for Team Sky og deres hykleri under årets Tour de France

CARCASSONE (Ekstra Bladet): Team Sky har atter bragt sig i modvind i Tour de France i kraft af problembarnet Gianni Moscon og teammanager David Brailsford, som igen gør sit bedste for at fornærme franskmændene.

Siden sagen om Froomes mistænkelige dopingprøve blev henlagt kort før Touren, har modviljen mod det dominerende hold været udtalt med buhråb og i to tilfælde forsøg på fysisk vold. Det har fået holdet til gentagne gange at mane til besindighed og trygle tilskuerne om at lade rytterne i fred.

Pr-klovnen David Brailsford har dog samtidig pustet til franskmændenes foragt ved først at fornærme den franske UCI-præsident, David Lappartient, med et udsagn om, at han har en mentalitet som en fransk lokalpolitiker, og mandag ved nedladende at hævde, at hadet mod Team Sky er noget særligt fransk.

DET FÅR NÆPPE de stolte franskmænd til at smide rosenblade foran Sky-toget, når det tirsdag kører ind i Pyrenæerne.

Søndag brød volden ud og blev dokumenteret på video, men det var ikke en tilskuer, der forløb sig. Det var derimod Team Skys eget problembarn, Gianni Moscon, der delte øretæver ud. Han slog franskmanden Elie Gesbert i ansigtet på etapen til Carcassonne og blev strittet ud af løbet.

Moscons generalieblad er langt: Sidste år i maj blev han suspenderet i seks uger efter racistisk at have overfuset en farvet konkurrent, og i oktober blev han beskyldt for at bevidst at have væltet schweizeren Sebastian Reichenbach i et løb. Det slap han ustraffet fra, idet sportens myndigheder ikke fandt overfaldet bevist.

En måned tidligere blev han diskvalificeret fra VM i Bergen i Norge for at have ladet sig trække af en bil, og søndag lod Michael Valgren så forstå, at han også er blevet slået af Moscon. Det skal være sket i World Tourløbet E3 Harelbeke sidste år.

DET ER MED andre ord en vaneforbryder, Team Sky har slæbt med til Frankrig. Mens holdet altså på den ene side jamrer over den hårde medfart, som rytterne i år har fået i løbet, har det selv en rytter, der udøver vold og igen og igen har forbrudt sig mod reglerne.

Skulle holdet leve op til det pletfri image, som det forsøger at skabe, skulle Moscon være sparket ud af holdet for længe siden. Men det koster nok lidt for meget, for Moscon er en vigtig brik i Team Skys opbygning af fremtidens dominerende Tour-hold.

ATTER DEMONSTRERER holdet, at der er himmelvid forskel på det, man siger, og det, man gør. Et andet aktuelt eksempel er teamets mission om at redde verdenshavene. Holdet kører Touren i år som led i kampagnen ' Ocean Rescue', som er inspireret af de sørgelige billeder af øer af plasticaffald, som driver rundt i havene.

For et par år siden var det regnskoven, Team Sky ville redde. Og Chris Froome satte sig engang for at frelse næsehornet fra udryddelse ved at pryde sin Tour-cykel med et billede af et næsehorn.

Alt dette, mens Team Sky ruller rundt i Frankrig med Tourens uden sammenligning største bilpark og ligesom alle andre hold smider om sig med plastikdrikkedunke. Det er åbenbart kun tanken, der tæller, for hykleriets mestre.

