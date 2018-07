Se de vanvittige billeder - tilskuer angriber den gule trøje

SAINT-LARY-SOULAN (Ekstra Bladet): Geraint Thomas fik onsdag sat yderligere fem sekunder ind på Tour-kontoen til sin nærmeste rival, Tom Dumoulin.

Det skete efter et sent angreb på Col du Portet - men det var tæt på at ende helt galt.

For på vej mod mål kørte waliseren helt oppe mod banderne i vejens højre side, og her langede en tilskuer - formentlig fransk efter hans AG2R-trøje at dømme - ud efter ham.

Han ramte Sky-rytteren, men ikke så alvorligt, at han væltede. Men han kom lidt ud af kurs og kiggede sig efterfølgende tilbage for at se, hvem der havde angrebet ham.

Fotografen Beardy McBeard stod rigtigt placeret og fangede episoden, som han lagde op på sin Instagram-konto - du kan se serien ved at scrolle.

Sky og dermed også Geraint Thomas har under hele Touren været lagt for had af det franske publikum på grund af Chris Froomes salbutamol-sag, der inden Touren ganske uventet endte med en frifindelse.

Også på toppen af Col du Portet var der utilfredshed og pibe-koncert, da Thomas gik på podiet og fik sin syvende gule trøje.

