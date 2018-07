Sky-boss: Froome er ikke færdig endnu

PAU (Ekstra Bladet): Sent onsdag måtte mekanikerne på Team Sky i hast samle en ny cykel til Chris Froome, så den kunne stå klar i Trie-sur-Baïse torsdag. Den forsvarende Tour-vinders løbscykel blev nemlig ødelagt, da han på vej ned fra Portet-passet efter 17. etape blev nedlagt af en gendarm.

Uheldet blev et djævelsk symbol på det fald fra tinderne, som Froome oplevede på bjerget, da han måtte slippe drømmen om en femte sejr i verdens største cykelløb. Hans løjtnant Geraint Thomas efterlod ham og forstærkede sit greb om den gule trøje.

Nu drejer alt sig om Thomas på Team Sky, men Chris Froome er ikke nødvendigvis færdig som Sky-kaptajn i Grand Tour-sammenhæng. Det fastslår en af toplederne på Team Sky, danske Carsten Jeppesen. Han er teknisk direktør på det britiske hold.

- Der er mere i Chris. Det er jeg sikker på. Han er ikke færdig endnu – måske end ikke i dette løb. Man ved aldrig, hvad der sker, når rytterne kommer op i over 2000 meters højde, siger Carsten Jeppesen med tanke på fredagens Col du Tourmalet, som bringer rytterne op i 2115 meters højde.

- Vi ved, hvordan rytterne reagerer i alt op til 1600-1800 meters højde, men alt derover er usikkert. Hvis en rytter har en dårlig dag, så kan den blive dobbelt så dårlig i den højde.

Geraint Thomas og Chris Froomes venskab lader ikke til være sat over styr i deres kamp for den gule trøje. Foto: AP

Team Sky er kendt for at have styr på alle detaljer, og det var faktisk også forudset på holdet, at 2018 kunne være året, hvor Chris Froome stødte hovedet mod loftet i Tour de France. Netop af den grund var Geraint Thomas gearet til at holde sig helt fremme i klassementet, siger Jeppesen.

- Chris har aldrig prøvet at køre Giroen før Tour de France, og det var et hårdt løb i år. Det var en af grundene til, at vi havde to mand til klassementet i Touren.

- Hvis ikke Chris havde kørt Giroen, og hvis ikke der havde været alt det uden om cyklingen, så havde det været en helt anden Chris Froome, vi havde set i Touren i år, siger Carsten Jeppesen med tanke på affæren om Froomes mulige overforbrug af astmapræparatet salbutamol.

- Der er helt klart flere store resultater i ham, og jeg tror bestemt, at han igen kommer til at køre som Grand Tour-kaptajn.

- Hvorfor løb I den risiko at lade Froome køre Giro i stedet for at gå målrettet efter en femte Tour-sejr?

- Alle atleter vil prøve noget nyt. De vil have nye udfordringer, og det var en udfordring at forsøge at vinde både Giro og Tour, siger Jeppesen.

- Som hold hiver vi ikke bare sidste års regneark frem og skifter årstallet for at lave det samme om og om igen. Vi søger også udfordringer, og det har været godt for hele organisationen at prøve noget nyt.

- Og glem nu ikke, at det hele ikke er helt ovre i dette Tour de France endnu. Det er først slut i Paris, når benene har talt, siger Carsten Jeppesen.

