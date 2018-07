Sprintede med om sejr efter voldsomt styrt: - Ham kan de lære af

18. etape i årets Tour de France blev som ventet en kamp for sprinterne, inden det igen går løs i bjergene, når rytterne fredag skal over tre frygtede stigninger.

Franske Arnaud Demare løb med sejren, dagen efter han blev beskyldt for at snyde sig over bjergene på 17 etape.

Bemærkelsesværdigt, mener Michael Rasmussen.

- Det er bemærkelsesværdigt. Man må formode, han har haft nogle hårde dage i bjergene, hvor han i modsætning til alle andre jo kørte alene. I går blev han sat efter 500 meter, men det kan jo være, han har sparet sig, siger Michael Rasmussen.

Tyske André Greipel beskyldte efter etapen Demare for at snyde, men trak senere anklagen tilbage.

Michael Rasmussen undrer sig dog over, at Greipel insinuerede, at det ikke var første gang, at franskmanden overtrådte reglerne for at hænge på bilerne.

- Der er jo ikke beviser for det, men omvendt så er der stadigvæk grund til at stille spørgsmål til Greipel - altså om han reelt har set det, eller ikke har set det tidligere. Man må jo formode, at Greipel på et tidspunkt har siddet i gruppetoen sammen med Demare.

Danske cykel-entusiaster havde nok håbet at se Magnus Cort blande sig i sprinten, men Astana-rytteren nåede aldrig op, hvor det er rigtig sjovt.

Det skyldes en forkert taktik, lød det efterfølgende fra Cort, og Michael Rasmussen tror da også gerne, at den danske etapevinder ville have blandet sig, hvis han kunne.

- Magnus Cort har ganske få skud i bøssen, så det er ikke, fordi lysten manglede. Men vi skal også passe på med at snakke ham for meget op. Der er stadig nogle meget dygtige sprintere tilbage, siger han.

Nedenfor kan du dagens top og flop fra Michael Rasmussen. Denne gang med en personlig vinkel.

