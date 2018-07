Stjerne gennemfører vellykket operation efter Tour-styrt

Den italienske cykelrytter Vincenzo Nibali har tirsdag gennemgået en operation i ryggen.

Operationen gik godt, meddeler hans hold, Bahrain-Merida, på Twitter.

Holdet meddeler, at den tidligere Tour de France-vinder kan genoptage træningen om få dage.

Tidligere i juli måtte Vincenzo Nibali udgå af netop Tour de France, som han vandt i 2014.

19. juli, kort før afslutningen på 12. etape, blev hans styr viklet ind i en kamerarem fra en tilskuer, hvorefter han styrtede på vej op ad det legendariske bjerg Alpe d'Huez.

33-årige Vincenzo Nibali gennemførte etapen, men han havde pådraget sig et brud på en ryghvirvel, så han kunne ikke stille til start på 13. etape.

Efter episoden meddelte Bahrain-Merida, at holdet ville undersøge mulighederne for at lægge sag an mod Tour de France.

Holdet mente, at sikkerheden omkring rytterne ikke havde været tilstrækkelig, da Nibali styrtede.

Italieneren er en af blot syv ryttere, der har formået at vinde alle tre Grand Tours.

Foruden Tour-sejren i 2014 har han vundet Giro d'Italia i 2013 og 2016 samt Vuelta a España i 2010.