Stor Tour-skandale - Sky-rytter smidt ud for at slå!

Gianni Moscon er blevet diskvalificeret fra Tour de France for at have slået en anden rytter

CARCASONNE (Ekstra Bladet): Gianni Moscon er et navn, der vækker blandede følelser i cykelverdenen.

Den 24-årige italiener er ubetinget et af cykelsportens største talenter med egenskaber på såvel brosten som i bjerge. Men hans mørke side er oftest den, der trækker overskrifterne.

Søndag var den igen gal, da han efter Magnus Corts etapesejr i Carcasonne blev diskvalificeret af Tourens kommissærer, efter at han blot 800 meter efter start slog Fortuneo-rytteren Elie Gesbert.

Gianni Moscon exclu du #TDF2018 après avoir frappé un coureur Fortuneo ! pic.twitter.com/JzwOi5l8To — Tout Le Sport (@toutlesport) July 22, 2018

Det er bestemt ikke første gang, at Moscon havner i problemer.

Sidste år kom han i massiv modvind, da han havde råbt racistiske forbandelser efter FDJ-rytteren Kevin Réza, og senere på året skulle han angiveligt have forårsaget et styrt for Rézas holdkammerat Sebastian Reichenbach, da de kom op at skændes om den episode.

Moscon blev dog frifundet på grund af manglende beviser - Reichenbach brækkede albuen og hoften i styrtet.

Umiddelbart derefter blev Gianni Moscon diskvalificeret ved VM i Bergen, da han havde holdt fast i en holdbil og derved kommet tilbage til favoritfeltet.

