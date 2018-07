Stormede ind til Tour-ledelsen: - Jeg er virkelig rasende over det

VALENCE (Ekstra Bladet): Fem af cykelsportens største sprintere faldt for tidsgrænsen på de to krævende etaper i Alperne. Mark Cavendish og Marcel Kittel onsdag, og torsdag var det så André Greipel, Fernando Gaviria og Dylan Groenewegen, der måtte bukke under.

På Dylan Groenewegens hold, LottoNL-Jumbo, er sportsdirektør Frans Maassen langt fra tilfreds. Ja, han er faktisk rasende. For han havde inden etaperne forsøgt at få kommissærerne til at ændre tidsgrænserne til det mere realistiske

- Torsdag kæmpede jeg med organisationen og juryen og fortalte dem, at det ikke var i orden. For på den slags etaper med mere end 5000 højdemeter har man før tabt 45 minutter. Nu må man tabe 30 minutter, siger Frans Maassen, der flere gange har klaget over det.

- Jeg var virkelig rasende over det. Her til morgen gik jeg til juryen og sagde, at de burde tage et nærmere kig på Pyrenæerne igen. For det her er ikke rigtigt, påpeger han,

Naturligvis er han ærgerlig over, at hans egen stjerne er ude af løbet, men han understreger, at hans vrede dækker helt generelt. For han havde hellere end gerne set, at de øvrige stjerner også stadig var i løbet.

- Det er et dårligt tegn, når store stjerner som Gaviria, Kittel, Cavendish, Greipel og så altså også Dylan er ude af løbet. De var alle Tour-helte. De kæmpede med alt, hvad de havde, og de burde stadig have været her.

- Det er en skam for løbet, siger Maassen.

Løbets jury består af dommere fra den internationale cykelunion, UCI. Den har endnu ikke fremsat en erklæring om, hvorvidt tidsgrænsen bliver ændret til bjergetaperne i Pyrenæerne.

