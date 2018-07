Sukker efter en ny Tour-vinder: Revurder jeres selvforståelse!

Ikke siden 1985 har en franskmand vundet Tour de France, så nu begynder man hernede at efterlyse forandring, som forhindrer giganter som Team Sky i at dominere løbet år efter år.

Og de har ret. Tiden er faktisk inde til en ny fransk revolution, men det er den franske selvforståelse, der må revurderes, hvis den stolte nation på ny skal blive en absolut magtfaktor i cykelsporten.

Jeg er for så vidt ligeglad med, om en franskmand nogensinde igen vinder Tour de France, men når stærke franske kræfter begynder at kræve regelændringer for at stække vingerne på udenlandske konkurrenter – for det er tydeligvis det, der er tanken – må man råbe vagt i gevær.

Avisen ’Aujourd’hui’ opridser lørdag tiltag, som kan ’relancere showet’. Der er tale om et budgetloft, så man (læs: Team Sky) ikke kan købe sig til teknologiske fordele og dyre hjælperyttere, som alle andre kun kan drømme om.

Der er tale om forbud mod radiokommunikation, så rytterne ikke blindt lader sig styre af sportsdirektøren i servicevognen. Og så er der tale om nytænkning af ruten, så total kontrol på etapen vanskeliggøres. Kortere etaper, som den blot 65 kilometer lange etape i Pyrenæerne i år, lovprises også som en nyskabelse, der kan blande kortene og forny Tour de France.

Michael Rasmussen er for fjerde år i træk Ekstra Bladets Tour-kommentator i Frankrig. Her ses han sidste år sammen med tidligere Tour-vinder Jan Ullrich. Foto: Claus Bonnerup.

Lad mig lige hurtigt skyde forslagene ned et for et: I en tid, hvor sporten sukker efter sponsorer, er det absurd at sætte begrænsninger for sponsorater. Man kan ikke jagte sponsorer, men takke nej, fordi en sponsor vil betale for meget.

Radiokommunikation? Selvfølgelig skal ryttere og sportsdirektører kunne kommunikere. Ville franske fans være glade, hvis nationalhelten Romain Bardet ikke havde kunnet kalde på hjælp, da han punkterede på Mûr de Bretagne? Næppe.

Nytænkning er altid velkommen, men lad os nu huske, at det var fredagens lange bjergetape i Pyrenæerne, der gav os det bedste cykelløb, vi overhovedet fik at se i årets Tour de France. Det kunne hverken den latterlige ’grid-start’ eller den korte distance på onsdagens Pyrenæer-etape give os.

’Aujourd’hui’ foreslår til sidst, at fransk cykling skal fostre en ny stjerne. Ja tak, men det kan man ikke sikre ved hjælp af regelændringer. Hvis de franske hold derimod begyndte at internationalisere sig i stedet for kun at satse på franske ryttere, ville der givetvis begynde at ske noget.

Se blot på den tid, da Bjarne Riis fyldte sit hold med danske ryttere. De absolut bedste Riis-hold i Tour de France havde højst et par danskere i startopstillingen.

På de fem franske hold i årets Tour er der blot ni udlændinge. 31 ud af 40 ryttere på de franske hold er franskmænd, mens der i feltet blot er fire franskmænd, der ikke kører på franske hold. Sproget på de franske hold er fransk, kulturen er fransk og mentaliteten er fransk.

Chris Anker Sørensen og ikke mindst Asbjørn Kragh Andersen har i umisforståelige vendinger ladet forstå, at det ikke var nemt at falde til på de franske hold, de kørte for, og som jeg hører det, har Michael Carbel det også svært på Fortuneo-holdet.

De franske hold har i årtier afskåret sig selv fra international inspiration. Fransk cykling har lukket sig om sig selv i en selvtilstrækkelighed, som gør alt andet end at udvikle sporten i Tourens hjemland.

Det er dér, revolutionen skal finde sted.

