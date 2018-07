Superstjerne beskyldt for at holde i bil: - Jeg blev ramt og såret

PAU (Ekstra Bladet): Med knyttet næve hamrede Arnaud Demare råbende gennem målområdet i bagende varme Pau.

Den franske sprinter leverede med sin sejr på 18. etape en trodsreaktion efter et døgn, hvor han på de sociale medier blev beskrevet som en gemen snydepels.

Ifølge André Greipel, der sammen med fire andre topsprintere faldt for tidsgrænsen i Alperne, var Demares tidstab på Col du Portet urealistisk - her kørte franskmanden op på 51. hurtigste tid knap 14 minutter langsommere end Nairo Quintana.

Den bemærkning leveret på Twitter virkede som benzin på Demare-bålet, der i den traditionsrige Tour-by satte de resterende sprintere til vægs og vandt sin anden etapesejr.

- Ja, det gjorde det. Jeg blev ramt og såret af hans kommentar.

- Det er sandt, at jeg ikke er den bedste i bjergene, men jeg har arbejdet hårdt for at forbedre min bjergkørsel.

- Mit bedste svar til André Greipel var at vinde i dag, sagde Demare på vinderens obligatoriske pressemøde.

Kritikere vil nok hævde, at det forholder sig lige omvendt. At det rent faktisk var det værste svar – at det netop beviser, at han ikke brugte alle sine kræfter på bjerget, men måske fik hjælp.

Det forholdt Demare sig ikke til, men han forholdt sig til, at han også blev kritiseret for præcis det samme efter sin sejr i Milano-Sanremo i 2016.

- Der vil altid være kritik og jalousi. Til Milano-Sanremo var der mange kommissærer, og havde jeg gjort noget galt, var jeg blevet straffet.

- I Touren er der utallige kameraer og også en kommissær i fejebladet (bilen bag feltets bagerste rytter, red.).

- Men jeg har intet at sige til kritikerne. De kan mene, hvad de vil, sagde Demare relativt upåvirket.

Han skal torsdag ud på denne Tours sidste vanskelige bjerge, men står det til Arnaud Demare, så kommer han til Paris med de øvrige ryttere.

- Jeg har modtaget fantastisk opbakning på bjergene. De står og råber ’Arnaud til Champs-Élysées’. Det hjælper mig rigtig meget, påpegede den franske sprinter.

Han kan formentlig vente samme opbakning, når han forventeligt krydser dagens bjergtoppe som sidste mand.

