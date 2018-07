Tour-helten fik besøg på værelset: - Han fik mig til at sove lidt dårligt

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): Med et lettet smil trak Magnus Cort klokken 19.20 søndag sin cykel ud fra den omhyggeligt indhegnede ’zone technique’ ved målstregen på Boulevard Marcou i smukke Carcassonne.

De officielle pligter med kindkys, håndtryk, interview, pressekonference og dopingkontrol var da overstået, og Cort kunne springe på sin cykel og rulle ned ad boulevarden til en ventende teambil.

Danmarks første Tour-etapevinder i ni år sejrede forventeligt i en spurtopgør med Jon Izaguirre og Bauke Mollema. Ingen troede på dem over for hurtige Cort, som dagen igennem sad i udbrud med holdkammeraten Michael Valgren. En Astana-sejr var uafvendelig med to så stærke folk i finalen.

- Vores sportsdirektør Lars Michaelsen sagde til os i radioen, at det var ligegyldigt, hvordan vi gjorde det, men at vi bare skulle vinde, sagde Cort inden dopingkontrollen ved det obligatoriske pressemøde, som fra et mobilt studie bag podiet blev transmitteret til pressecentret.

- Det er fantastisk at vinde en etape i mit første Tour de France. Jeg vandt også etaper i min første Vuelta (i 2016, red.), så jeg vidste, at det også var muligt at vinde her.

Magnus Cort var glad efter sejren. Her står han sammen med Rolf Sørensen. Foto: Brian Askvig

- Det var sportsdirektørerne, der markerede denne etape i løbsbogen og slog fast, at den ville passe godt til mig. Jeg har klatret godt i Alperne, så jeg følte også selv, at det ville blive en god etape for mig.

- Jeg var dog lidt bange for, at der var for mange sprintere i udbruddet, så Michael og jeg tog føringen et par gange og forsøgte at slå huller i gruppen. Vi kom begge over toppen (af stigningen Pic de Nore, red.) og sad sammen i frontgruppen, så det var perfekt for os.

Ved teambilen blev Cort mødt af sin træner Rune Larsen og en gruppe danske fans, hvoraf en lille pige havde ventet i flere timer på en autograf. Det fik hun, og så var hendes dag også reddet. Senere på teamhotellet – det temmelig beskedne Kyriad Carcassonne Ouest – ventede teamledelsen med en varm velkomst.

For første gang nogensinde har Astana vundet to etapesejre i Tour de France i træk. Omar Fraile vandt i Mende lørdag, og med Corts triumf er Touren en ubetinget succes for det kasakhiske mandskab. Selv, hvis ambitionen om en samlet podieplads til Jakob Fuglsang glipper, kan holdet feste i Paris efter veludført dåd.

Der var også tid til at skrive autografer efter triumfen. Foto: Brian Askvig

- Vi har stadig stor fokus på Jakob, men det er korrekt, at vi også har taget beslutningen om at køre med i udbrud på disse etaper. Det var to etaper, hvor det virkelig så ud som om, et udbrud kunne køre hjem.

- Så det var meget interessant at være med i begge udbrud. Det er utroligt, at vi kan gøre det færdig to dage i træk. Jeg er meget glad på holdets vegne. Det er skønt, sagde Cort, der som sædvanligt ikke lod hverken retorik eller motorik løbe løbsk i uhæmmet jubel.

Han kan nøjes med langt mindre end for eksempel damerytteren Cecilie Uttrup Ludwig, som må være hans diametrale modsætning. Tidligere på måneden bjergtog hun hele cykelverdenen med et temmelig følelsesladet jubeludbrud, da hun blev nummer fire på Le Grand Bornand i kvindernes La Course by the Tour de France.

Fuldstændigt koldblodig er Cort dog ikke, lod han forstå på pressemødet søndag.

Lørdag aften, fortalte han, var sportsdirektør Lars Michaelsen kommet ind på Corts værelse med sin løbsbog og et væld af noter om etapen. Formålet var klart: Cort skulle klædes på til at vinde etapen.

Magnus Cort på poodiet efter sin sejr. Foto: Ritzau Scanpix/Christophe Ena

- Han fik mig til at sove lidt dårligt, fordi jeg blev nervøs. Men han gjorde det godt og fik forklaret mig ruten, og gennem hele løbet havde jeg ham bag mig i bilen.

- Jeg vidste hele tiden, hvad der skete. Det var en stor hjælp, sagde Cort.

Sejren er den største i 25-årige Magnus Corts karriere. Han har også to etapesejre i Vuelta a España, fire etapesejre i Danmark Rundt og en sejr i Clasica de Almeria på rekordlisten. Den seneste danske etapesejr i Touren blev vundet i 2009 af Nicki Sørensen fra Team Saxo Bank.

