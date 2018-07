Tour-stjerne beskyldte rival for snyd: Nu trækker han i land

André Greipel undskylder over for Arnaud Demare, som tyskeren anklagede for at snyde sig i mål, før tidsgrænsen sendte franskmanden ud af Tour de France

André Greipel måtte strække våben på 11. etape mod Alpe d'Huez, hvor tyskeren stod af undervejs, da han indså, at det ikke kunne lade sig gøre at komme i mål inden for tidsgrænsen.

Og den oplevelse har tilsyneladende sat sine spor hos sprinteren.

Kort efter dagens voldsomme bjergetape røg Greipel til tasterne og beskyldte sprinterkollegaen Arnaud Demare for at snyde sig til et begrænset tidstab.

Maybe somebody should tell @GroupamaFDJ and @ArnaudDemare that there is GPS tracking in @LeTour. Chapeau to lose just 9min on a 17 km climb on @NairoQuinCo #notthefirsttime pic.twitter.com/OZPfHvRawa — Andre Greipel (@AndreGreipel) 25. juli 2018

- Måske skulle nogen fortælle Groupama FDJ (Demares hold, red.) og Arnaud Demare, at der er GPS-tracking i Tour de France. Hatten af for kun at tabe ni minutter til Nairo Quintana på en 17 kilometer stigning, skriver Greipel med et tilhørende hashtag, der insinuerer, at det ikke er første gang.

Greipel lagde samtidig et billede op af Tour de Frances race center, der viser, at Demare med 16.90 kilometer tilbage var 20 minutter og 32 sekunder efter de forreste.

På billedet fremgår det, at franskmanden endte med at køre i mål 29 minutter og 16 sekunder efter Quintana og dermed tabte lige under ni minutter på de sidste små 17 kilometer, der primært gik opad.

Det var i fin tid i forhold til at klare sig inden for tidsgrænsen, der i dag lå lige omkring 35 minutter efter vinderen.

André Greipel følger fortsat med i Tour de France, selvom han ikke selv er med længere. Foto: Ritzau Scanpix

André Greipel mente med al sandsynlighed, at Arnaud Demare fik lidt for god hjælp af en bil bagest på etapen, hvor tv-kameraerne ikke havde det primære fokus på bjergetapen.

Efterfølgende har tyskeren dog trukket kraftigt i land. Han undskylder til Demare og holdet via Twitter.

- Jeg havde ikke nogen ret til at lave det tweet baseret på gps-tiden, som kan være forkert. Derudover havde jeg forkert tid på den sidste stigning. Det er jeg ked af.

- Jeg har lært lektien nu: Lad være med at tweete om noget, du ikke er en del af, lyder det fra Greipel.

Pressen fik lejlighed til at tale med Demare inden torsdagens etape, men franskmanden var dog ganske diplomatisk, da han svarede på den tilbagetrukne kritik fra Greipel.

- Han er en rytter jeg sætter pris på, og derfor gør det ondt, lød det fra Demare inden torsdagens etape.

Beskyldt for lignende i 2016

Som det også fremgik af Greipels første tweet, så er det ikke første gang, at Demare beskyldes for at holde lidt for godt fast i bilerne, når stigningerne bliver for hårde.

I 2016 vandt han Milan-San Remo, men også dengang fik han mekanisk hjælp på en stigning, lød beskyldningen fra Matteo Tossato og Eros Capecchi.

Dengang mente kollegaerne at have set Demare holde fast i en bil eller blive trukket op ved hjælp af en drikkedunk.

Demare afviste beskyldningerne, og der blev aldrig en sag ud af det, fordi der ikke fandtes visuelle beviser for det påståede snyderi.

Tiden vil vise, om det forholder sig anderledes denne gang.

Arnaud Demare får hjælp på første etape. I dette tilfælde inden for lovens rammer. Foto: AP

