Tour-vinderen var i en boble: Men så dukkede konen op

ESPELETTE (Ekstra Bladet): Den afmagrede gut i den gule trøje stopper pludselig 50 meter fra bussen og begynder at skrive autografer til en flok børn, der næppe kan udtale hans navn, men som genkender hans trøje som den mest attråværdige i cykelsporten.

Geraint Thomas kører uden hjelm og solbriller til og fra indskrivningen i Trie-sur-Baïse. Han er let genkendelig, alene og sårbar i den oppiskede anti-Sky-atmosfære i Frankrig, men der er ingen, der pifter og buher denne morgen, og der er ingen, der skubber til ham eller forsøger at vælte ham, som aftenen før på Col du Portet.

Folk viser respekt for den gule trøje i den lille by, hvor de 1080 indbyggere via skatten har skillinget sammen til at huse en etapestart i Tour de France. Og Thomas viser til gengæld stil og klasse ved at give ungerne en krusedulle på en kasket og de lidt ældre et selfie-trofæ med vinderen af verdens største cykelløb.

Foto: AP

Foto: AP

Det er karakteristisk for ham. Han giver sig tid og forstår sin rolle og sin betydning i modsætning til langt mindre betydningsfulde ryttere i feltet, som vildledt af deres forvrængede selvforståelse mobber ivrige fans og med øjensynlig foragt ignorerer reportere, som blot forsøger at passe deres arbejde.

Walisiske Geraint Thomas har været cykelrytter, siden han var ti år gammel, og han synes at have sin tidligste fascination af sporten i frisk erindring. Han viser respekt for løbet, for sporten, for fansene, for journalisterne og for konkurrenterne. Det er svært ikke at synes om ham.

Lørdag i Espelette græd han, da han endelig turde tro på, at han har vundet Tour de France. Indtil det øjeblik havde han med egne ord befundet sig i en boble, hvor han kun havde øje for den næste etape, den næste stigning, den næste målstreg. Andet ville han ikke tænke på.

Se også: Kæmpe overskud på målstregen: - Han vinder folket med den opførsel

Foto: AP

Foto: AP

Hans kone, Sara, var mødt frem uden hans vidende og tog imod ham, da han krydsede stregen. Det var første gang, han græd, siden han blev gift med Sara i 2015, lod han forstå.

- Det var følelsesladet at komme ud af boblen, og min kone var der, og det gjorde det endnu værre, sagde Thomas på lørdagens store pressemøde i pressecentret i Cambo-les-Bains, hvor også Chris Froome var tilhører, før han selv skulle i ilden.

Det var Froome, der efter Sky-planen skulle have vundet løbet, men det var løjtnanten Thomas, der viste sig at være løbets stærkeste rytter.

- At sidde her foran jer i den gule trøje er vanvittigt. Froomey dedikerede sig til mig, og han var lykkelig for at se mig køre så godt. Vi er gode venner, og jeg er lykkelig for at have haft den bedste etapeløbsrytter nogensinde til at køre for mig, sagde Geraint Thomas.

- Det er surrealistisk, og det kommer til at tage et stykke tid, før det siver ind.

Han var 17 år, da han blev sluset ind i det ambitiøse britiske landsholdsmiljø, hvor hans nuværende ’performance manager’ på Team Sky, Rod Ellingworth, spillede en afgørende rolle for hans udvikling.

- Man kunne se fra begyndelsen, at han mentalt var meget stærk. Han var anderledes end de andre, siger Ellingworth til Velonews.

Banecykling var omdrejningspunktet for ham i de første år, og han imponerede landstrænerne med sin ro og stressforladte tilgang til selv de mest nervepirrende løb.

Foto: Ritzau Scanpix

- Han var grønnere end grøn, da han kom på seniorholdet, men han havde allerede denne selvsikkerhed. Han var allerede i verdensklasse, siger hans daværende holdkammerat fra banelandsholdet Rob Hayles til Velonews.

Roen har han bevaret. Under Touren i år har han på intet tidspunkt ladet sig stresse. Skinnet kan bedrage, men han har virket uberørt af det voldsomme pres, der har hvilet på ham fra løbets begyndelse.

Alt drejede sig da om Chris Froome, men det var Thomas, der kom i gult med en sejr på La Rosière på 11. etape. Længe fastholdt han på pressemøderne, at han var hjælperytter for Froome, og han gjorde det så konsekvent og så umiddelbart, at man troede på ham.

- Det er bare sådan, jeg har det. Nogle gutter leverer måske en omgang pr-bullshit, men jeg siger det bare, som det er. Froome er lederen på holdet. Det er sådan, det er. Han er vores bedste bud på en samlet vinder, sagde Geraint Thomas, da han havde taget trøjen.

Ni gange i alt har han kørt Tour de France, og fire gange har hjulpet Chris Froome til den samlede sejr i Paris. I sin første Tour for Barloworld i 2007 blev han samlet næstsidst, mens han sidste år blev nummer syv. En journalist ville vide, hvornår han turde tro på, at han en dag kunne vinde?

- I aftes (fredag, red.), hvis jeg skal være helt ærlig. I tror mig måske ikke, men jeg har virkelig taget det hele dag for dag, så da den sidste bjergetape var overstået, kunne jeg tro på det, sagde Thomas.

- Jeg vil ikke fejre det alt for voldsomt nu, for sidste etape til Champs Élysées er virkelig hård, hvis man ikke er klar. Jeg snupper et par øl, og så gemmer jeg den virkelige fejring til søndag aften.

- Det her er en teamsejr. Det er ikke kun mig, der har vundet. Det hele er som en hvirvelvind. Da jeg krydsede stregen, blev jeg overvældet af følelser, sagde Geraint Thomas med bævende stemme og en klump i halsen, som han kun vanskeligt fik sunket.

- Det kommer til at tage et stykke tid, før det hele er sivet ind.

Foto: AP

Se også: Chefens slagplan kan spolere Corts sejrschance

Se også: Fænomenal dansk præstation - podiet ændret efter drama

Afviser doping-spekulation: Jeg kan ikke gøre noget for at bevise det, men...