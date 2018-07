Udgik af Tour'en: Nu viser han skrækfoto

Det var allerede på anden etape af årets Tour de France, at Jakob Fuglsang mistede den vigtige hjælperytter Luis Leon Sanchez.

Spanieren brækkede albuen efter et styrt og fik også fire ribben ødelagt.

Nu har Astana-rytteren lagt et foto på sociale medier, der viser, hvordan han er lappet sammen.

Ni metalstifter sørger for, at såret nemmere heler, og billedet af albuen er ikke for sarte sjæle, og det selvom det er dag 14 siden styrtet, som spanieren skriver som billedtekst.

Se skrækfotoet af Luis Leon Sanchez' forslåede arm her:

Luis Leon Sanchez har tidligere vundet fire etaper i Tour de France og vandt bjergtrøjen i Vuelta Espana tilbage i 2014.

Han var udset som en af Jakob Fuglsangs vigtigste hjælpere i Tour de France. På trods af det tidlige styrt har Astana dog haft et fint Tour de France med to etape-sejre og Fuglsangs placering i top-10.

Og spanieren er heller ikke færdig med cykelløb.

- Tak for alle tilbagemeldingerne. Det har været hårdt, men jeg kommer til at arbejde hårdt for at komme tilbage, skrev Sanchez på Twitter, allerede kort efter at have slået sig.

I det hele taget har Luis Leon Sanchez været god til at opdatere, hvordan det går med skaden.

Ya hemos dado el primer paso, ahora toca disfrutar de la familia y empezaremos a recuperarnos!! Gracias @DrEsparzaRos @AstanaTeam pic.twitter.com/oCFsUsodtx — luis leon sanchez (@LLEONSANCHEZ) July 9, 2018

Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo . Hemos pasado momentos más difíciles y volveremos lo antes posible!! Un abrazo y nos vemos pronto. @AstanaTeam pic.twitter.com/bSNY4EmFOG — luis leon sanchez (@LLEONSANCHEZ) July 8, 2018

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen var heller ikke glad, da Luis Leon Sanchez udgik.

- Han er en stor og flot rytter, som aftvinger en enorm respekt i feltet. Når han cykler forbi andre ryttere, bliver han ikke kørt i grøften. Vi har mistet en af de flotteste cykelryttere. En af de flotteste stilister, sagde Rasmussen dengang.

