Ukendte gerningsmænd stjal Tour de France-trofæet: - Vi er knuste

Geraint Thomas ærgrer sig over at have mistet det synlige bevis på sin historiske triumf i Paris

Da Geraint Thomas i juli i overbevisende stil vandt Tour De France, bøjede mange sig i støvet, og han havde da også svært ved at skjule sin begejstring.

Under 'God Save the Queen' løftede han det prestigefyldte cykeltrofæ, efter han og resten af Sky-mandskabet havde smagt champagnens sødme på de parisiske brosten.

Man må dog antage, at Thomas' humør er dalet en anelse siden da.

Holdet skriver nemlig på dets hjemmeside, at waliserens pokal er blevet stjålet under et cykel-show i Birmingham.

Cykelproducenten Pinarello havde af Team Sky lånt pokalen og stod derfor med ansvaret for det eftertragtede sølvtøj, som ved arrangementets afslutning skulle være blevet efterladt uden opsyn.

Administrerende direktør for Pinarello, Richard Hemington, er forfærdet over hændelsen.

- Vi er naturligvis knuste over det. Vi accepterer det fulde ansvar og har personligt undskyldt overfor Geraint. Selvfølgelig håber vi alle på, at trofæet kan genskabes, siger han.

Geraint Thomas er selvsagt ked af at miste det.

- Det er utroligt uheldigt, at dette er sket. Det behøver næsten ikke siges, at trofæet er af meget begrænset værdi, til hvem end der tog det, men betyder meget for mig og holdet.

- Forhåbentligt vil vedkommende, der har taget trofæet, levere det tilbage. Et trofæ er vigtigt, men det, der betyder mest, er de fantastiske minder fra denne utrolige sommer - og dem kan ingen tage, skriver han i en pressemeddelelse.

