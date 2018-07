Valgren fik peberspray: Nu håber han, bønderne kommer igen

Michael Valgren vil ikke have noget imod, at der også er demonstrerende bønder på bjergene onsdag - hvis de så kan blive aflyst

BAGNÈRES-DE-LUCHON (Ekstra Bladet): Vrede bønder skal man ikke spøge med - og så alligevel...

En spøg var nemlig præcis, hvad Michael Valgren havde på tungen, da han i mål i Bagnères-de-Luchon skulle tænke tilbage på episoden, hvor demonstrerende bønder spærrede Tour-ruten og blev fjernet med peberspray, der også ramte rytterne.

- Jeg skal lige have fat i nummeret på dem - de er nok trætte af, at det ikke har regnet som i Danmark.

- Kan de stå på morgendagens bjerge (i dag, red.), vil det være fint. Så kan det være, at det bliver aflyst. Det ville være fint for mig, siger Michael Valgren i spøg.

Han havde dog ikke helt ret i det med regnen. Bønderne var vrede over, at departementet Ariège ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset økonomisk.

Derfor havde de blokeret 16. etape med store halmballer, og politiet tyede til pebersprayen, da de angiveligt ville antænde dem.

Chris Froome havde lidt problemer efter at være kørt gennem politiets peberspray. Foto: Peter Dejong/AP/Ritzau Scanpix

Flere af rytterne måtte stoppe helt op og skylle øjnene med vand, og løbet blev neutraliseret i 15 minutter for at få alle på højkant.

I Astana-lejren slap man dog relativt billigt, påpeger Jakob Fuglsang.

- Heldigvis - for en gangs skyld - var det fornuftigt at sidde nede bagi feltet. Så jeg fik lidt mindre af det. Pludselig kørte vi gennem nogle halmballer og politi, og hvad ved jeg.

- Og så - host, host, host - hvad filan var det?

- Det begyndte at svie i sår og i øjnene og i lungerne, og løbet bliver stoppet.

- Jeg tror, at dem, der sad forrest, var hårdt ramt. Måske har de forsøgt at køre i udbrud med puls 200 og trukket vejret for fuld knald. De har kunnet mærke det ekstra meget.

- Jeg slipper nådigt igennem - men der sker noget hele tiden, siger Jakob Fuglsang.

