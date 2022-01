Tour-detaljerne skal på plads: Nu er han i København

Løbsdirektøren for Tour de France, Christian Prudhomme, er torsdag i København for at få de sidste detaljer på plads i forhold til Tour-starten i Danmark til sommer.

Det oplyser selskabet bag den danske Tour-start i en pressemeddelelse.

Prudhomme skal blandt andet mødes med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), der også er bestyrelsesformand for Grand Depart Copenhagen Denmark 2022, selskabet bag den danske Tour-start.

- Det er så stort. Lige om lidt kommer Tour de France til Danmark og til København, og vi glæder os helt vildt til, at de førende cykelryttere skal ræse gennem vores hovedstad og smukke land, siger Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen.

- Det bliver et brag af en folkefest. Derfor ser jeg og den danske Tour-organisation frem til at tale med løbsdirektør Christian Prudhomme om den danske Tour-start.

Prudhomme skal blandt andet på besøg i Tivoli, hvor holdpræsentation forud for Touren skal finde sted.

Derudover skal han også besøge blandt andet start- og målområdet for enkeltstarten i København samt Den Lille Havfrue.

Tour-ledelsens besøg har samtidig til formål at få styr på sikkerheden omkring de tre etaper i Danmark, som skal køres fra 1. til 3. juli i år.