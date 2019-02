Tour-direktør forklarer: Derfor fik Herning kniven

Verdens største cykelløb starter i 2021 i Danmarks hovedstad, København. Det blev i dag offentliggjort på et storslået pressemøde på Københavns Rådhus.

Nu er det officielt: Touren kommer til Danmark!

Der har tidligere været adskillige forsøg på at få Tour de France til Danmark. Første bud kom i 1998, hvor man ansøgte om en Tour-start i Herning i 2002.

Det endte med et afslag, og det samme fik de efterfølgende ansøgninger om at få Tour-starten til heden i henholdsvis 2004 og 2008.

I forbindelse med dagens offentliggørelse af Tour-starten i København, fortæller han, at der kun var en dansk by, der var interessant som Tour-start.

- Da jeg blev ansat som vicedirektør for 15 år siden, lå der et bud fra Herning (om at blive startby i Touren. red.).

- Dengang tænkte vi, at hvis der en dag skal køres Tour de France i Danmark, så skulle det være i København. Både fordi København er hovedstaden, men også, fordi det er verdens bedste cykelby, siger løbsdirektør Christian Prudhomme.

En glad Prudhomme på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Foto: Mads Claus Rasmussen.

En vigtig faktor, når der skal vælges en destination for Grand Depart, er, at der er noget at vise frem for det franske folk. Særligt Storebæltsbroen, som Tour-feltet passerer i slutningen af anden etape, fremhæves af direktøren som noget, franskmændene kan glæde sig til.

- Når du kører Tour de France udenfor Frankrig, er du nødt til vise seerne mere, end når der bliver kørt i Frankrig. For franskmændene er nødt til at forstå, hvorfor det foregår i andre lande.

- Der er stadig mennesker i Frankrig, som ikke forstår, hvorfor vi starter løbet i udlandet. Men jeg er 100 procent sikker på, at de i 2021 vil forstå, når de har set de tre første etaper, siger Christian Prudhomme.

Han håber, at den københavnske start får samme succes, som den engelske start i Yorkshire. Der var mange tvivlere, da arrangørerne valgte det nordengelske område som Tour-start i 2014-udgaven.

- Inden løbet i Yorkshire sagde folk: Prudhomme er gal! Men efter løbet var der ingen, der brokkede sig, og det bliver det samme i København. Masser af passion, siger Prudhomme.

Herning var i 2012 vært for starten på Italiens største cykelløb, Giro d'Italia.

Det ved vi om Tour de France Grand Départ i Danmark - Hele Tour de France feltet kommer til Danmark for at køre de tre første etaper i sommeren 2021. - Starten i Danmark har fået sloganet "The greatest cycling race in the world meets the best cycling city in the world". - 900.000 tilskuere forventes at overvære de tre etaper i Danmark. - Budgettet for den danske Grand Départ er sat til 88 millioner kroner. - Tour de France transmiteres i 190 lande og har rundt regnet 3,5 milliarder tv-seere under løbet verden over. - Dagen efter den tredje etape afholdes hviledag, og holdene flyver til Frankrig. Sådan kommer de tre etaper til at se ud:

OVERBLIK: 50.000 rejste til Danmark for at se Giroen

Ny dansk Tour-bommert: Udnævnte forkert målby