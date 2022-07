Tour-drama: Alle starter i regnvejr

Tidligere lød melding på, at nogle ryttere ville starte i tørvejr. Den melding ændrer DMI nu

Det bliver en våd fornøjelse for både ryttere og publikum, når regnen antageligt rammer København tidligere end forventet.

Nu kommer alle ryttere formentlig til at starte i regnvejr, når dette års Tour de France skydes i gang. Det melder DMI både på Twitter og til Ekstra Bladet.

Tidligere lød meldingen på, at de første cykelryttere til enkeltstarten ville komme af sted i tørvejr, mens det ville blive en mere våd fornøjelse for de sidste.

- Der bliver perioder med mere tryk på regnen. Nogle cykelryttere vil få stille silende regn, mens andre får byger med mere power, siger vagthavende metrolog Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Mindre risiko for brag

Derudover var den store gyser potentielle tordenbyger, der kunne udvikle sig under starten. Risikoen for brag er dog en smule mindre nu end tidligere på dagen.

- Lige nu er sandsynligheden mindre end først antaget, men jeg tør bestemt ikke aflyse risikoen, siger Klaus Larsen.

Bygerne tager ifølge metrologen også lige toppen af temperaturerne. Han opfordrer dog stadig tilskuere til at trække i regntøjet.