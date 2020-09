Tour-fænomen sætter fem rekorder

Tadej Pogacars imponerende enkeltstart på Planche des Belles Filles var hans femte klatre-rekord under dette Tour de France

TROYES (Ekstra Bladet): Da Tadej Pogacar lørdag hamrede op ad La Planche des Belles Filles på vej mod sin Tour de France-sejr, var det ikke kun konkurrenterne, han smadrede.

Rekorden for den hurtigste opstigning nogensinde faldt også.

Selv om stigningen er relativt ny for cykelverdenen, så er det alligevel femte gang, at den har være på Tour-programmet i ni år, og den tidligere rekord for hurtigste opstigning tilhørte Pogacars holdkammerat på UAE Fabio Aru, da han i 2017 kørte op i 16.12 minutter.

Den tid slog sloveneren lige akkurat med to sekunder, så den nye rekord for de 5,9 km i Vogeserne nu lyder på 16 minutter og ti sekunder.

Imponerende af Pogacar, der mandag blot fylder 22 år - men det er ikke hans eneste rekord fra denne Tour de France.

For der er blevet kørt flere imponerende stigninger. Eksempelvis Col de Peyresourde, hvor Pogacar angreb og kørte op i 24.35 minutter - næsten to minutter hurtigere end den hidtidige rekord og 45 sekunder hurtigere end Roglic og Nairo Quintana.

Pogacar har under denne Tour såmænd slået yderligere tre rekorder som en del af favoritfeltet.

Det gjaldt Col de Marie-Blanque, hvor den tidligere rekord blev slået med fem sekunder og den meget stejle Plateau des Glières, der dog er meget ny i konkurrence-sammenhæng.

Desuden røg rekorden på Col du Grand Colombier, hvor han sammen med landsmanden Primoz Roglic kørte op i 46.24 minutter, hvilket er knap to minutter hurtigere end Thibaut Pinots hidtidige rekord.

