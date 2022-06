Tour-favorittens mareridt: - Min kusine er forvundet

Et sandt mareridt.

Det er, hvad den Tour-favorit Tadej Pogacar og hans familie går igennem lige nu, efter hans 10-årige kusine, Julija Pogacar, er blevet bortført og har været forsvundet i 239 dage.

Torsdag delte den slovenske superstjerne den hjerteskærende besked på sine sociale medier, hvor han gjorde sine 585.000 følgere opmærksom på bortførelsen. Han bad samtidig om hjælp til at finde hende.

Derfor var det naturligvis også noget, der blev spurgt ind til på UAE Emirates pressemøde torsdag.

- Min kusine forsvandt for noget tid siden sammen med sin mor, der var med i en spirituel kult. Faren søger nu efter at få nogle svar, og han vil gerne se sin datter igen, lød det med en alvorlig mine fra Pogacar, der altså har andet at tænke på end den gule føretrøje lige nu.

Foto: Tadej Pogacar/Instagram

De præcise omstændigheder omkring bortførelsen er ikke blevet bekræftet fra officiel hold, men kusinen er efterlyst af den internationale politiorganisation Interpol.

På en hjemmeside, som Tadej Pogacar har delt, kan man ligeledes se, at der er udlovet en dusør på 10.000 dollar - omkring 70.000 danske kroner - til dem, der kan bidrage med informationer, der fører til, at den unge pige bliver fundet.

Her kan man i en video også høre, hvordan 10-årige Julija Pogacars far, Peter, mener, at moren - Melisa Smrekar - er medlem af en ekstremistisk kult, og hvordan det er hende, der står bag bortførelsen af den dobbelte Tour-vinders kusine.

Farens teori er, at pigen befinder sig i enten Spanien eller Portugal sammen med sin mor.

23-årige Tadej Pogacar har vundet de seneste to udgaver af Tour de France og går ind til årets løb som den helt store favorit.

Fredag begynder verdens største cykelløb med en 13 kilometer lang enkeltstart i Københavns gader. Indtil da kan du med fordel følge Ekstra Bladets liveblog for at få alt det seneste nye.

