Tour-favorittens omvendte 'Ronaldo': Tog øl med

Slovenske Primoz Roglic forsøgte ikke at være politisk korrekt under Jumbo-Vismas pressemøde - han tog en øl med til bordet

Primoz Roglic er en af de allerstørste favoritter til at vinde årets Tour de France.

Som en af de mest udholdende atleter i verden og med en kropsvægt på blot 65 kg fordelt på 177 cm kender han alt til vigtigheden af god kost og sund livsstil.

Alligevel troppede den 31-årige slovener op til Jumbo-Vismas pressemøde torsdag med en øl i hånden. Alkoholfri, naturligvis. Men signalet går i stik modsatte retning af det, fodboldspillerne under EM sender, når de skubber sponsor-sodavanden fra Coca-Cola i baggrunden for at foregå som et godt eksempel.

Og det er da også netop med reference til spillerne Cristiano Ronaldo og Manuel Locatelli, at Roglic svarer, da Ekstra Bladet spørger ind til dåsen med Heineken-øl.

- Det er vores sponsor. Historien bag er, at det er lidt som Ronaldo – nu sætter jeg så denne Heineken frem for at gøre lidt reklame, siger Primoz Roglic med et smil.

Sidste år var der ingen øl indblandet, og Roglic førte Tour de France i 11 dage og lignede en mand på vej mod den endelige sejr i Paris. Men en fantom-enkeltstart af landsmanden Tadej Pogacar smadrede det projekt på den sidst mulige dag.

Alligevel er det ikke hævn, Roglic kommer efter i år.

- Nej, jeg ser løbet som en ny udfordring. Jeg vil sammen med holdet forsøge at vise min bedste side, forklarer sloveneren, der i bjergene får god hjælp af blandt andre danske Jonas Vingegaard.

Men nu var det altså på enkeltstarten, at Roglic - meget uventet - havde store problemer. Derfor har han forberedt sig ekstra grundigt på årets to af slagsen:

- Vi har kørt dem begge. Vi så sidste år, at enkeltstarterne kan være meget vigtige med store forskelle. I denne sæson har vi trænet meget på enkeltstartscyklerne. Jeg har lagt mange kræfter i den del.

- Følelsen er god, men når man er for sig selv, er det svært at vide noget om konkurrenternes styrke, siger Primoz Roglic, inden de 15 afsatte minutter er sluppet op.

Derefter rejste han sig med en hilsen til de journalister, der fulgte med videosignalet i Tourens pressecenter. Og så kom han i tanker om øldåsen.

Resolut greb han fat i den og åbnede den.

- Skål, lød den afsluttende replik, inden han skridtede ud af billedet.

