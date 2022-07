Tour-feltet mindes ofrene efter Field's-tragedie

Inden tirsdagens etape fra Dunkerque til Calais kommer det til at handle om noget andet end cykelløb.

Rytterne vil mindes de liv, der gik tabt efter Field's-tragedien, hvor en 22-årig mand dræbte tre personer og sårede adskillige, da han åbnede ild i shoppingcentret på Amager i søndags.

Det bekræfter ASO, der står for at arrangere Tour de France, over for Ekstra Bladet.

Konkret vil Tour-feltet før etapestart klappe i et minut, før de ruller ud på ruten. Desuden vil de 10 danske ryttere stå side om side på en lige linje helt forrest, oplyser pressechef Fabrice Tiano.

Derfor kan vi forvente at se Jonas Vingegaard, Mads Pedersen, Jakob Fuglsang og co. samt resten af rytterne i Tour de France vise deres respekt og mindes ofrene og deres pårørende.

Allerede søndag aften - på dagen, hvor skyderiet fandt sted - reagerede Tour de France på den tragiske hændelse.

'Tour de Frances sympati og medfølelse er hos det danske folk i denne tid. Touren er ekstremt chokeret og ked af at høre, hvad der skete i København,' skrev de.

'Københavns befolkning har givet feltet en af de største velkomster i sportens historie, som har knyttet dybe bånd til dets følgere. Hele Tourens karavane sender deres dybeste kondolencer til ofrene og deres familier.'

Længere nordpå er der også planlagt en mindehøjtidelighed i København arrangeret af Københavns kommune.

