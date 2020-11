Tour-feltet skal over Mont Ventoux to gange på én dag

Der venter rytterne et benhårdt møde med det berygtede bjerg Mont Ventoux i næste års udgave af Tour de France.

Tour-feltet skal på en af løbets 21 etaper således over bjerget to gange.

Det fremgår af ruten til det franske etapeløb, som søndag aften er blevet afsløret i den franske hovedstad, Paris.

Mont Ventoux omtales ofte som 'Det skaldede bjerg', fordi der ikke er nogen træer på toppen, men i stedet småsten, som giver det et bart udseende.

Af 2021-ruten fremgår det, at næstsidste etape bliver en enkeltstart.

Det traditionsrige etapeløb skal køres fra 26. juni til 18. juli næste år og bliver som sædvanligt afsluttet i Paris på Champs-Élysées.

Dette års udgave af Tour de France blev udskudt på grund af coronakrisen.

Derfor blev det kørt fra den 29. august til 20. september. Det 22-årige, slovenske talent Tadej Pogacar (UAE) endte som samlet vinder og blev den yngste Tour de France-vinder siden 1904.

Han fyldte 22 år dagen efter sin triumf i Paris.

Tour de France 2021 skulle oprindeligt være begyndt med tre etaper i Danmark. Det er dog blevet udskudt til 2022 på grund af de forskydninger, som coronapandemien har forårsaget i sportskalenderen.

Coronakrisen betyder nemlig også, at EM i fodbold også kommer til København næste år i stedet for i år.

Da to så store begivenheder vil være svært at få til at fungere i København på samme tid, er Tour-starten altså blevet udskudt.

I stedet begynder Touren næste år med fire etaper i Bretagne.