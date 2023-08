Tour-hold bekræfter: Fem danskere færdige

Niklas Eg, Lasse Norman Leth, Jacob Hindsgaul, Jonas Gregaard og Anthon Charmig.

Alle fem danske cykelryttere er færdige på det dansk-norske cykelhold Uno-X, skriver de nu på deres hjemmeside.

Et scenarie, som Ekstra Bladet også tidligere har beskrevet.

Udover de fem danskere er norske Kristoffer Halvorsen og Torsten Træen også fortid på holdet, når deres kontrakter udløber.

Flere Gregaard-tilbud

Det var i forvejen meldt ud, at 25-årige Anthon Charmig skifter til Astana efter denne sæson.

I pressemeddelelsen fra Uno-X-boss Jens Haugland bliver der lagt vægt på, at rytterne er for dyre sammenlignet med det udbytte, holdet får.

Hver rytter får en hilsen med på vej ud af døren, og til Jonas Gregaard bliver det beskrevet, at cykelholdet havde tilbudt ham en aftale to gange.

'Vi blev ikke enige om en aftale denne gang. I løbet af de seneste 12 måneder fik Jonas tilbudt en treårig aftale - begge med en bedre løn.'

'Jonas ville vente til efter Touren, men vi sagde, at tilbuddet ikke ville ændre sig, og at vi måtte overveje andre. Jonas har ret til at opsøge andre tilbud, ligesom vi har, hvilket der var fuld forståelse for,' skriver de på hjemmesiden og ønsker ham held og lykke fremover.

Nye danskere på holdet

Jens Haugland slutter pressemeddelelsen af med at nævne de nye danske ryttere, som er kommet ind på holdet.

Fremover vil Magnus Cort, Henrik Pedersen og Rasmus Bøgh Wallin nemlig suse rundt i den rød-gule trøje.

Ekstra Bladet fulgte Uno-X's forberedelser til Tour de France. Se her, hvordan blandt andet Jonas Gregaard og Anthon Charmig blev Tour-klar.