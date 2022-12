Tour-hold drejer nøglen om

2022 blev det sidste år for cykelholdet B&B Hotels-KTM.

Det franske mandskab, der er et såkaldt Pro Team på niveauet lige under World Touren, har været at finde i sportens næstbedste række siden 2018, men danske cykel-interesserede vil nikke genkendende til det grøntrøjede hold, der i kraft af sin nationalitet har deltaget i Tour de France hvert år siden 2019.

De seneste måneder har holdets manager og stifter, den tidligere rytter Jérôme Pineau, jagtet en ny hovedsponsor for at sikre herreholdet, et kvindehold samt et udviklingshold - men hele projektet er nu faldet til jorden.

Det forklarede Pineau sine ansatte i detaljer på et langt onlinemøde onsdag, efter at han tirsdag havde rundsendt en besked i holdets Whatsapp-gruppe:

- Vi gjorde vores bedste for at redde holdet, men uheldigvis lykkedes vi ikke, skrev han i beskeden.

Der var ellers fremskredne planer om at tilknytte veteranen og superstjernen Mark Cavendish trukket ind via et hovedsponsorat fra byen Paris. Men usikkerheden omkring at få flere sponsorer med ombord fik angiveligt den franske hovedstad til at trække sig.

Pierre Rolland og Cyril Barthe deltager i udbruddet på 2. etape i årets Tour. Foto: Annegret Hilse/Reuters/Ritzau Scanpix

Pineau havde som en Plan B håbet, at holdet kunne fortsætte på lavere niveau - det såkaldte kontinentalniveau. Men det ville betyde et farvel til et wildcard til Tour de France - og det virker ikke attraktivt på potentielle sponsorer. Derfor blev også det projekt skrinlagt.

Med det kuldsejlede hold er 25 ryttere uden job for den kommende sæson - selvom flere de seneste uger har fået lov til at kigge sig om efter andre græsgange.

Det drejer sig blandt andre store navne som Pierre Rolland, der meldes på vej til TotalEnergies, og Cyril Barthe. De to gjorde sig uheldigt bemærket i sommerens Tour de France, hvor de på 2. etape fra Roskilde til Nyborg var i udbrud med Magnus Cort og norske Svend Erik Bystrøm.

For på trods af overlegenhed i antal formåede de begge at blive sat på første bjergspurt op ad Asnæs Indelukke for derefter at hænge på mellemhånd, indtil de stod af for at tisse og dermed blev indhentet af feltet.

Desuden omfatter holdet profiler som Franck Bonnamour, Jens Debusschere, Alexis Gougeard og stortalentet Axel Laurance.

