Tour-ikon forlænger

Vi kommer nok til at se den britiske super-sprinter Mark Cavendish i en af de tre Grand-Tours i 2022.

Sprinterkongen kommer nemlig til at forlænge sin kontrakt med yderligere et år hos Quick-Step.

Det bekræfter Quick-Steps manager Patrick Lefevere overfor Nieuwsblad.

Der er ikke nogen officiel underskrift endnu, men Lefevere forsikrer, at der er kommer en meget snart, og at der er en aftale på plads mellem parterne.

Dermed kan danske Michael Mørkøv endnu engang se frem til at være leadout-mand for Cavendish igen i år.

Udover Michael Mørkøv er Kasper Asgreen og Mikkel Honoré også på kontrakt hos Quick-Step Apha Vinyl Team

36-årige Cavendish tangerede i sommer Eddy Merckx' mange årige rekord med 34 etape-sejre i verdens største cykelløb Tour de France, efter han vandt fire etaper samt den grønne point trøje.

Om Cavendish stiller til start når Tour de France ruller af stablen i 2022 med start i København er endnu uvist.

Grimt uheld

For godt to uger siden kom britten ud for et grimt styrt, der kostede to brækkede ribben og en punkterede lunge, da han ved seksdagsløbet i Gent styrtede med stor hastighed.

Cavendish lå indlagt i to dage på Ghent University Hospital, inden han blev udskrevet.

Danske Lasse Normann Hansen styrtede i samme sekvens, men slap nådigt og kunne gennemføre løbet.

Cavendish fortalte The Sun, at han ville være tilbage på cyklen igen til januar.