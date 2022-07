Tour-kommentator: - Derfor kaldte vi den for tidligt

I dagens episode af 'Ekstra Tour' spørger vært Jacob Staehelin ind til, hvordan den velkørende Vingegaard slår vidunderet Tadej Pogacar, og her spår dagens gæst, Jesper Mørkøv, at alpe-etaperne kan blive til thy-boens fordel. Du kan høre mere i dagens spændende episode af Ekstra Tour, som kan findes der, hvor du finder dine podcasts

TV 2's Tour de France-kommentatorer troede, at Jonas Vingegaard ville vinde dagens etape, og det så unægteligt også sådan ud indtil de allersidste meter

Danske Jonas Vingegaard blev slået på de sidste meter af dagens afslutning på 7. etape af Tour de France.

Han havde endda slået et lille hul på nogle få meter ned til rivalen Tadej Pogacar og med kun 50 meter til mål lignede det en fantastisk dansk etapesejr.

- Han vinder, råbte Rolf Sørensen i TV 2-kommenteringen.

Og Dennis Ritter var med ham.

- Jonas Vingegaard er væk, han kommer til at vinde på La Planche des Belles Filles!

Og gid det var så vel. Men på etapens sidste meter lykkedes det Tadej Pogacar at snige sig foran Jonas Vingegaard og snuppe sin anden etapesejr i streg.

Det rutinerede kommentatorpar Rolf og Ritter fik altså kaldt den lidt for tidligt i dag, og det er der en helt bestemt forklaring på.

- De er helt ekstremt svære at kommentere sådan nogle spurter, fordi det er så stejlt, siger Dennis Ritter til Ekstra Bladet.

- Det tager jo længere tid. Vingegaard er oppe på det stykke, hvor reklamerne i asfalten begynder. De indikationer, der normalt vil pege på, at nu vinder han, dem kan man bare ikke stole på på sådan en afslutning med over 20 %. Det blev vi snydt af. Vi troede, han var ved at vinde.

Kan man sige, at I lavede en Alaphilippe i Liége-Bastogne-Líege ved at juble for tidligt i dag?

- Haha, ja det kan man måske godt.

Efter etapen har TV 2's kommentatorhold hæftet sig ved, at Vingegaard i den grad er tæt på Pogacar rent niveaumæssigt.

- Han er der virkelig til at true ham, siger Dennis Ritter.

- Og der kommer også længere stigninger end den i dag. Det bliver i øvrigt også varmere, og vi kan jo huske sidste år på Mont Ventoux, hvor Vingegaard får knækket Pogacar. Der var det en virkelig varm dag.

Lørdagens 8. etape går fra Dole til Lausanne, er 186,3 kilometer lang og ligner en klassisk udbryderetape.

