Tour-kongen glæder sig: - En stor bonus for hele holdet

Tadej Pogacar glæder sig over udsigten til at få Tour-besøg af sin kræftsyge mentor, Allan Peiper

ANDORRA LA VELLA (Ekstra Bladet): Da Tadej Pogacar sidste år kom fra baghjul og vandt Tour de France i sin debut var det med kyndig vejledning fra UAE-holdets ledende sportsdirektør, Allan Peiper.

Den 61-årige australier er ikke med i år, da han er blevet i sit hjem i Belgien, hvor han gennemgår behandlinger for prostatakræft, men han har været flittig på telefonen og givet løbets førende rytter råd fra afstand.

Nu ser det ud til, at han alligevel kan komme med holdet rundt i et par dage - og det glæder sloveneren.

- Vi har virkelig savnet ham under denne Tour. Sidste år havde vi det godt sammen med ham. Han er en rar fyr, og jeg glæder mig til at se ham igen.

- Vi har et godt forhold, og han hjalp mig meget sidste år. Hvis han kommer, vil det være en stor bonus for hele holdet, sagde Tadej Pogacar på sit pressemøde på Tourens anden hviledag.

Allan Peiper er den store strateg på UAE, men han har endnu ikke været i Frankrig i år, da han er i behandling for kræft. Foto: Tim de Waele/Getty Images

Den kom i tide for løbets førende rytter, der godt kan mærke, at der indtil nu i løbet er blevet kørt med gashåndtaget i bund.

- Jeg føler mig lidt træt. Jeg er varm efter alle de seneste dage i solen. Jeg er også solskoldet, og jeg har sovet rigtig godt de seneste dage, da det hårde arbejde sætter sine spor.

- Men jeg har det fint. Vi har kørt en kort tur på en times tid i dag for at rense hovederne og nyde naturen. Jeg tror, at denne hviledag fungerer godt for mig, sagde Pogacar.

Han har 5.18 minutter ned til Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) på andenpladsen, mens Jumbo-Visma-danskeren, Jonas Vingegaard, er 5.32 minutter efter.