Tour-kongen i store problemer

Chris Froomes drømme om en Tour de France-sejr i 2019 blev knust sammen med britens lårbensknogle og albue efter et mareridtsstyrt under sidste års Dauphiné Liberé.

Den firdobbelte vinder af verdens mest prestigefyldte etapeløb meldte straks ud, at en femte sejr i 2020 var målet, men Tour-kongens endelige retur til fordums styrke ser fortsat ud til at lade vente på sig.

Det skriver italienske Bicisport Ifølget feltet.dk.

Ifølge mediet er det stadig så galt fat med Froome, at han ikke kunne holde til mere end to dages deltagelse i holdet Team Ineos' træningslejr.

Dermed ser det fortsat ikke lyst ud for ambitionerne om at stille med ham til sommerens Tour de France, og Team Ineos har da også allerede taget deres forholdsregler.

Ineos har nemlig forud for Giro d'Italia valgt at spare de to ryttere, der ligger efter Froome i tronfølgen som holdets klassementhåb.

Forrige års triumfator Egan Bernal og Tour-vinderen fra 2018-udgaven, Geraint Thomas, var ellers begge opsatte på at skulle føre an for holdet i det italienske løb, men ordren lyder på, at de to udelukkende skal fokusere på den ikoniske franske rundtur.

Det kan tyde på, at briterne så småt er begyndt at operere med Tour-planer, der ikke inkluderer holdets absolutte stjerne.

Kun kørt tre officielle kilometer

Chris Froome tog i forbindelse med oktobers Criterium de Saitama i en holdtidskørsel på en beskeden strækning af 3.1 kilometer, men har ellers slet ikke været i aktion for Ineos.

Meldingerne var ellers i løbet af sensommerens fra hestens egen mund, at genoptræningen gik endnu hurtigere end forventet, men det lader altså ikke til at være tilfældet i det nye år.

Udover lårben og albue brækkede den 34-årige brite også flere ribben i styrtet, som han selv udtalte kunne have kostet ham livet. Froome, der er opvokset i en britisk landmandsfamilie i Kenya, fangede for alvor cykelverdenens opmærksomhed, da han i Tour de France 2012 endte som nr. 2.

En præstation, der i manges øjne kunne være blevet til endnu mere, havde det ikke været, fordi briten parerede holdets ordrer og som en gentleman holdt tilbage på en bjergetape for at vente på holdkaptajn og løbets senere vinder, Bradley Wiggins.

De højeste tinder blev nået med en sejr året efter, hvor Froome var blevet holdets førstemand. En triumf, der er blevet gentaget fire gange senere, senest i 2017.

Derudover har Chris Froome blandt andet triumferet i 2018-udgaven af Giro d'Italia. I netop det løb stiller holdet i Froome, Thomas' og Bernals fravær op med den forsvarende vinder, columbiske Carapaz, som spydspids i år.

Froome i gult fejrer med vinderen af de andre trøjer efter sidste etape af Tour de France i 2017. Foto: AP

