Tour-legende: - Ham skal vi regne med i fremtiden

TARBES (Ekstra Bladet): Han var selv 27 år, da han vippede ‘Kannibalen’ - den indtil da uovervindelige Eddy Merckx - af pinden som Tour-konge i 1975, og Bernard Thévenet løfter øjenbrynene og nikker anerkendende, da han får bekræftet, at Jonas Vingegaard kun er 24 år gammel.

- Ham skal vi regne med i fremtiden, siger Thévenet til Ekstra Bladet, da vi træffer ham i Tourens mobile startlandsby, ‘Le Village’, hvor han som såkaldt ambassadør for Tour-arrangør ASO dagligt tager imod de lokale honoratiores, som besøger Touren.

- Han er den eneste, der har turdet og har kunnet udfordre Tadej Pogacar i den gule trøje. Vi i ASO syntes virkelig godt om, hvad vi så på Mont Ventoux, siger Thévenet.

- Ulykkeligvis er Vingegaard den eneste rytter, der tør angribe Pogacar. Han kører sin kun anden Grand Tour, men det er meget tydeligt, at han allerede er hærdet, og at han er fortrolig med denne metier og miljøet.

- Det har han vist gennem de seneste mange etaper, siger Thévenet.

Bernard Thévenet vandt Tour de France i 1975 og 1977 og arbejder i dag for Tour-arrangør ASO. Foto: Claus Bonnerup.

Komplet rytter

Pogacar er i endnu højere grad end sin danske rival en komplet etapeløbsrytter, og med sine blot 22 år er han i en klasse for sig selv. Vingegaard imponerer dog selv i det lys Bernard Thévenet, som vandt Tour de France i 1975 og 1977.

- Han kører sin første Tour, men han kører som en, der har stor erfaring. Fysisk har han de kvaliteter, der skal til for at blive en af de store ryttere i Tour de France i fremtiden, siger Thévenet.

- Jeg har ikke set ham begå fejl. Jeg ser ham som en rytter, der i sit hoved har fornemmelse for det taktiske, det tekniske i cykelløbet.

- At se en rytter køre på den måde i sit første Tour de France er et godt varsel. Det er godt at se, at han ikke tøver med at angribe, siger Bernard Thévenet.

Formidabelt

- Der er endnu risiko for, at Vingegaard knækker i de høje bjerge. Hvad ville det betyde for din vurdering af ham?

- Selv om han skulle han knække her i de høje bjerge, så ved vi, at han har kvaliteterne til at køre klassement i Tour de France. Det har han vist over mange etaper, siger Thévenet.

- Hans måde at køre på, og den ånd, han demonstrerede på Mont Ventoux, var formidabel. Og han kører en god enkeltstart. Han er excellent i den disciplin.

- Hvis han får problemer i de høje bjerge, så må han træne mere i det terræn. Han kunne også godt blive lidt bedre på nedkørslerne. Men alt i alt har han de kvaliteter, der skal til.

- Jeg kender ikke detaljerne om hans udvikling indtil nu, men hvis han udvikler sig yderligere fra nu af, så vil han blive en af hovedpersonerne i Tour de France i fremtiden, siger Bernard Thévenet.

Jonas Vingegaard avancerede på onsdagens etape til den samlede andenplads i løbet, da han kørte over stregen på Col du Portet som nummer to efter Tadej Pogacar.