Tour-legende ramt af kræft

Den tredobbelte vinder af verdens største cykelløb kæmper lige nu en kamp mod kræft.

På sin hjemmeside oplyser Greg LeMond, at han har fået konstateret leukæmi.

'Jeg er blevet diagnosticeret med kronisk myeloid leukæmi. Heldigvis er det en form for kræft, der kan behandles, og det er en type af leukæmi, der ikke er livstruende', skriver den 61-årige amerikaner.

LeMond vandt Tour de France i henholdsvis 1986, 1989 og 1990, før han i 1994 havde strammet sin kæde for sidste gang og lagde cykelskoene på hylden.

'Jeg havde i et par uger oplevet træthed, hvilket fik mig til at tage til et tjek, hvor jeg fik taget nogle blodprøver' skriver han videre.

Amerikaneren bør ifølge ham selv være kræftfri om et par måneder, og han bliver behandlet i Tennessee.

LeMond er stadig den eneste amerikaner, der har vundet det prestigefyldte franske etapeløb, ligesom han er blevet verdensmester i 1983 og 1989.

Han arbejder i dag med sit eget cykelbrand.

Greg LeMond cykler Paris-Roubaix i 1986. Foto: John Pierce

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Fuldstændig ustyrlige Messi

Desværre, Ukraine

Landsholdsstjerne er blevet far